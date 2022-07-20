Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
2 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

Вратари-женщины реже результативно ошибаются, чем мужчины

В Англии сравнили количество результативных ошибок у вратарей-женщин и вратарей-мужчин. Оказалось, что последние ошибаются чаще.

По последнему сезону высших мужского и женского английского дивизиона подсчитано, что вероятность пропустить гол из-за ошибки вратаря-мужчины составляет два процента, а женщины – один процент.

В женской английской Суперлиге за последние три сезона количество результативных ошибок вратарей уменьшилось на 73 процента. В минувшем сезоне таких было четыре.

Прошлый сезон в Англии стал первым, когда вратари-женщины совершили меньше ошибок, чем мужчины.

Новости по теме
Гвардиола: «Манчестер Сити» попрощался с Зинченко» 4
«Барселона» договорилась с «Челси» по Аспиликуэте 2
«Арсенал» договорился с «Манчестер Сити» по Зинченко, трансфер готов (Фабрицио Романо) 1
Источник: The Telegraph

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 19:45
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11