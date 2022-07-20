Вратари-женщины реже результативно ошибаются, чем мужчины

В Англии сравнили количество результативных ошибок у вратарей-женщин и вратарей-мужчин. Оказалось, что последние ошибаются чаще.

По последнему сезону высших мужского и женского английского дивизиона подсчитано, что вероятность пропустить гол из-за ошибки вратаря-мужчины составляет два процента, а женщины – один процент.

В женской английской Суперлиге за последние три сезона количество результативных ошибок вратарей уменьшилось на 73 процента. В минувшем сезоне таких было четыре.

Прошлый сезон в Англии стал первым, когда вратари-женщины совершили меньше ошибок, чем мужчины.