В Москве простились с Ярцевым, «Барса» объявила о переходе Левандовски, Роналду сделал инъекции ботокса в пенис и другие новости дня

«Барса» объявила о переходе Левандовски и назвала сумму трансфера.

Оздоев объяснил, почему не принял предложения из Саудовской Аравии и Турции.

«Топ-звезда, ярчайший футболист»: Семин назвал лучшего игрока РПЛ.

«Бавария» объявила о переходе де Лигта из «Ювентуса».

Мостовой не знает, почему ему не предлагают работу в российском футболе.

«Зенит» объявил о переходе Гильермо Мантуана и вратаря Ивана.

Роналду сделал инъекции ботокса в свой пенис (Marca).

Абаскаль и футболисты «Спартака» приехали на похороны Ярцева.

«Бавария» потратила больше всех на трансферы летом. «Ман Сити» и «Барса» – в топ-3 (Bild).

Фернандес переходит в «Динамо». Президент «Гуарани» подтвердил.