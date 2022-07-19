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Мостовой объяснил, почему у него нет тренерской лицензии Pro

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой объяснил, почему он до сих пор не получил тренерскую лицензию Pro.

– Я готов тренировать — могу и детей, и подростков, и постарше.

— Почему до сих пор не получили категорию Pro?

— Был момент, когда я должен был поступать вместе с другими ребятами, но в силу личных обстоятельств не мог надолго приехать в Россию. Упустил момент. Когда уже вернулся в 2012 году основательно, время ушло.

Годы идут. Мне уже не 40 лет. Может быть, это должно было произойти. Всe-таки больше других играл за границей и за сборную. Но у кого-то так складывается судьба, у кого-то по-другому. Что поделать.

— Жалеете?

— Я бы не сказал. Жалею о других моментах. Но ты на них не можешь повлиять. В жизни столько происходит, что иногда футбол уходит на третье и пятое место.

  • Экс-футболист закончил карьеру в 2005 году.
  • Мостового пригласили тренировать команду «Катюша» из Медиалиги.
  • Ранее он заявлял о готовности стать спортивным директором «Спартака».

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Источник: RT

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