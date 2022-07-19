Уткин отреагировал на каминг-аут теннисистки Касаткиной

Журналист и блогер Василий Уткин встал на защиту Дарьи Касаткиной.
Накануне российская теннисистка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.
«Подумать только, сколько народу считает своей постель Даши Касаткиной. Ведь считает!
Потому что, если б не считало, то кого касается, кто там помимо нее лежит?
Не, государству нечего делать в постели своих граждан», – написал Уткин в своем телеграм-канале.
- Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
- Дарья – первая ракетка России.
- Ранее ее поддержала футболистка Надежда Карпова, сделавшая каминг-аут в начале июня.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина