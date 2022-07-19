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Уткин отреагировал на каминг-аут теннисистки Касаткиной

Журналист и блогер Василий Уткин встал на защиту Дарьи Касаткиной.

Накануне российская теннисистка призналась в нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Подумать только, сколько народу считает своей постель Даши Касаткиной. Ведь считает!

Потому что, если б не считало, то кого касается, кто там помимо нее лежит?

Не, государству нечего делать в постели своих граждан», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

  • Касаткиной 25 лет, она родилась в Тольятти.
  • Дарья – первая ракетка России.
  • Ранее ее поддержала футболистка Надежда Карпова, сделавшая каминг-аут в начале июня.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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Комментарии8
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    Рейтинг: +67

    НикКин 9 секунд назад

    Может пора гнать всех этих лезбогев из спорта

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    Рейтинг: +4147

    Беспонтий 13 минут назад

    БИвасилий какой то
    любитель сразу чтобы сверху или снизу

    1
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    Рейтинг: +1270

    balam 22 минуты назад

    мля...это точно про футбол сайт?

    0
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    Рейтинг: +10461

    "supermax" 1 час назад

    да абсолютно никого не касается кто там лежит в ее кровати...поэтому и рассказывать на весь свет не надо об этом...ищут какой-то героический смысл просто потому, что сами понимают, что это противоестественно, но все-равно такие типа герои раз признались

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    Рейтинг: +449

    кaстрюлька 1 час назад

    Уася, убейся

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    Рейтинг: +628

    (Меня за банили) 1 час назад

    Интересно, а что будет, когда она наиграется в толерантность и захочет ребенка родить?

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    Рейтинг: +6591

    sochi-2013 > (Меня за банили) 1 час назад

    Тоже, что и Татушки.

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    Рейтинг: +194

    RdAMR10 > (Меня за банили) 35 минут назад

    Полно способов забеременеть без прямого полового контакта, не веришь? Погугли…

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