«Бавария» сообщила о трансфере Левандовски в «Барселону», Кулибали перешел в «Челси», Хави не пустили в США и другие новости дня

«Челси» объявил о переходе Кулибали.

Дзюбу не устроило предложение «Сочи» по двум причинам.

Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.

Женскую сборную Англии осудили за нехватку расового разнообразия.

Экс-спартаковец Глушенков: «Перешел бы в ЦСКА – я играю для себя, а не ради фанатов».

«Зенит» готов заплатить 14 миллионов за защитника «Фенербахче».

РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам сезона-2022/23. Чемпион получит более 1 миллиарда рублей.

«Барселона» отправилась в США без Хави. Тренера не пустили в страну из-за посещения Ирана.

Вендел – фанатам «Фламенго»: «Мы вместе. Обнимаю вас».

«Бавария» объявила о трансфере Левандовски в «Барселону».

Рыбус в матче с «Ахматом» получил 2 желтые карточки за 10 секунд. Это его дебют в «Спартаке».

«У нас принципиальность только по отношению к «Спартаку». Федун оценил судейство в матче с «Ахматом».