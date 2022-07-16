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РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам сезона-2022/23. Чемпион получит более 1 миллиарда рублей

Стали известны предварительные выплаты клубам российской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/23.

Ожидается, что между командами РПЛ будут распределены почти 9 миллиардов рублей.

Чемпион России получит более 1 миллиарда, серебряный призер – 915 миллионов, бронзовый – 847 миллионов.

Полная таблица выплат выглядит следующим образом:

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Источник: «РБ Спорт»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +1540

    fakeid 1 час назад

    почему в завершившемся сезоне и в стартующем одинаковые выплаты на всех, равные 8,942 млрд? хачатурянц же ведь успел привести крутых спонсоров в лигу, доходы для клубов должны увеличиться хотя бы на 50%. И?

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    Рейтинг: +16471

    житель СПб 2 часа назад

    Ого! А в этом сезоне такие выплаты были?

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