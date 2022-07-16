РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам сезона-2022/23. Чемпион получит более 1 миллиарда рублей

почему в завершившемся сезоне и в стартующем одинаковые выплаты на всех, равные 8,942 млрд? хачатурянц же ведь успел привести крутых спонсоров в лигу, доходы для клубов должны увеличиться хотя бы на 50%. И?
Стали известны предварительные выплаты клубам российской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/23.
Ожидается, что между командами РПЛ будут распределены почти 9 миллиардов рублей.
Чемпион России получит более 1 миллиарда, серебряный призер – 915 миллионов, бронзовый – 847 миллионов.
Полная таблица выплат выглядит следующим образом:
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