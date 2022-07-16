РПЛ рассчитала предварительные выплаты клубам по итогам сезона-2022/23. Чемпион получит более 1 миллиарда рублей

Стали известны предварительные выплаты клубам российской Премьер-лиги по итогам сезона-2022/23.

Ожидается, что между командами РПЛ будут распределены почти 9 миллиардов рублей.

Чемпион России получит более 1 миллиарда, серебряный призер – 915 миллионов, бронзовый – 847 миллионов.

Полная таблица выплат выглядит следующим образом: