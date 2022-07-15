Глава Медиалиги сравнил проект с «Домом-2». Во втором сезоне там сыграет клуб Джикии и Соболева

Создатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов рассказал, как относится к сравнению его проекта с проектом «Дом-2».

– Ты знаешь, что те, кто постарше, называют вас «Футбольный Дом-2»?

– Слышал. В комментариях читал. Знаешь, тут какая история? Я сейчас чувствую себя Соболевым и Джикией на конференции с Егоровым. Когда мне задают вроде бы идиотский вопрос (не в обиду Диме). По мне, так это идиотское сравнение (опять-таки, не в обиду людям, которые так пишут).

Потому что, во-первых, «Дом-2» – суперуспешный бизнес-проект. И какого бы треша не было на съeмках и на картинке, которую мы видим, всe равно это супер бизнес-кейс, который живeт несколько десятков лет и будет жить ещe столько же. Поэтому это сравнение – лестное. Те, кто пишут, пытаясь меня обидеть, наоборот, дают больше положительных эмоций.

Возвращаясь же к тому, что речь идeт о сравнении конфликтов и грязи, которые происходят в «Доме-2» и вообще, непонятных сценарных историй, с тем, что происходит в лиге – да, безусловно, это присутствует. Но присутствует из-за того, что ребята, которые оказываются напротив камеры, всегда стараются быть лучше, смешнее, чем они есть.

И вот эти попытки казаться лучше и круче, чем ты действительно являешься, как раз и выглядят смешно и кринжово, как сейчас принято говорить, и приводят к тому, что мы похожи на «Дом-2».

Любой конфликт, который происходит на экране, все ассоциируют с тем, где это происходит ежедневно. У нас это, к счастью, не ежедневно, у нас это случается периодически.