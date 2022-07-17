⚽ РПЛ. «Спартак» ушел от поражения от «Ахмата», ЦСКА победил «Урал»

А стыдно за зенит то
Вчера, 16 июля, первый тур чемпионата России продолжился тремя матчами.
Открыли игровой день ЦСКА и «Урал» (2:0), затем «Оренбург» принял «Крылья Советов» (2:4), а последней в субботу стала встреча «Ахмата» и «Спартака» (1:1).
Россия. РПЛ. 1-й тур
17 июля, 15:00 мск
Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
17 июля, 17:30 мск
17 июля 20:00 мск
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 июля 20:00 мск
Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Обляков, 45; 2:0 – Карраскаль (с пенальти), 64.
Оренбург – Крылья Советов (Самара) – 2:4 (1:0)
Голы: 1:0 – Цыпченко, 31 (в свои ворота); 1:1 – Ежов, 49; 1:2 – Глушенков, 54; 1:3 – Глушенков, 73; 2:3 – Аюпов, 83; 2:4 – Якуба, 84.
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва) – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Тимофеев, 45+4; 1:1 – Мозес, 83.
Удаления: нет – Рыбус, 42 (вторая ж.к.).