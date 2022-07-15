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⚽ РПЛ. «Химки» и «Зенит» встретятся в первом матче сезона

Сегодня, 15 июля, стартует новый сезон РПЛ.

В матче открытия чемпионата Росси встретятся «Химки» и «Зенит». Начало игры – в 20:00 мск.

Завтра «Ахмат» примет «Спартак». В воскресенье «Динамо» встретится «Ростовом».

Россия. РПЛ. 1-й тур

Химки – Зенит (Санкт-Петербург)

15 июля, 20:00 мск

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

16 июля, 15:00 мск

Оренбург – Крылья Советов (Самара)

16 июля, 17:30 мск

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

16 июля, 20:00 мск

Торпедо (Москва) – Сочи

17 июля, 15:00 мск

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

17 июля, 17:30 мск

Краснодар – Факел (Воронеж)

17 июля 20:00 мск

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 июля 20:00 мск

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 09:19
Комментарии1
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    Рейтинг: +16434

    житель СПб 29 минут назад

    Поздравляю всех болельщиков с началом нового футбольного сезона! Побольше интересного футбола!

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