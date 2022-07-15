⚽ РПЛ. «Химки» и «Зенит» встретятся в первом матче сезона

Поздравляю всех болельщиков с началом нового футбольного сезона! Побольше интересного футбола!
Сегодня, 15 июля, стартует новый сезон РПЛ.
В матче открытия чемпионата Росси встретятся «Химки» и «Зенит». Начало игры – в 20:00 мск.
Завтра «Ахмат» примет «Спартак». В воскресенье «Динамо» встретится «Ростовом».
Россия. РПЛ. 1-й тур
Химки – Зенит (Санкт-Петербург)
15 июля, 20:00 мск
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
16 июля, 15:00 мск
Оренбург – Крылья Советов (Самара)
16 июля, 17:30 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
16 июля, 20:00 мск
17 июля, 15:00 мск
Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
17 июля, 17:30 мск
17 июля 20:00 мск
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 июля 20:00 мск