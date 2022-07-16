⚽ РПЛ. «Химки» и «Зенит» сыграли вничью, «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня

Не, ну это беспредел: даже недели не прошло после суперкубка и единственный матч сегодня мы играем. Надо сниматься с чемпионата
Вчера, 15 июля, стартовал новый сезон РПЛ.
В матче-открытии чемпионата России встретились «Химки» и «Зенит» (1:1)
Сегодня «Ахмат» примет «Спартак». В воскресенье «Динамо» встретится с «Ростовом».
Россия. РПЛ. 1-й тур
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
16 июля, 15:00 мск
Оренбург – Крылья Советов (Самара)
16 июля, 17:30 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
16 июля, 20:00 мск
17 июля, 15:00 мск
Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
17 июля, 17:30 мск
17 июля 20:00 мск
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 июля 20:00 мск
Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.