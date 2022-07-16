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⚽ РПЛ. «Химки» и «Зенит» сыграли вничью, «Ахмат» и «Спартак» встретятся сегодня

Вчера, 15 июля, стартовал новый сезон РПЛ.

В матче-открытии чемпионата России встретились «Химки» и «Зенит» (1:1)

Сегодня «Ахмат» примет «Спартак». В воскресенье «Динамо» встретится с «Ростовом».

Россия. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

16 июля, 15:00 мск

Оренбург – Крылья Советов (Самара)

16 июля, 17:30 мск

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

16 июля, 20:00 мск

Торпедо (Москва) – Сочи

17 июля, 15:00 мск

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

17 июля, 17:30 мск

Краснодар – Факел (Воронеж)

17 июля 20:00 мск

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 июля 20:00 мск

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру

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Сегодня, 01:04
Комментарии3
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    Рейтинг: +193

    renepjd 12 часов назад

    Не, ну это беспредел: даже недели не прошло после суперкубка и единственный матч сегодня мы играем. Надо сниматься с чемпионата

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    Рейтинг: +3268

    lordmrv > renepjd 2 часа назад

    Точно! Снимитесь, всех порадуйте! Может и футбол станет лучше.

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    Рейтинг: +16461

    житель СПб 14 часов назад

    Поздравляю всех болельщиков с началом нового футбольного сезона! Побольше интересного футбола!

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