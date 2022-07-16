⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Урал», «Оренбург» встретится с «Крыльями», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

А стыдно за зенит то
Сегодня, 16 июля, первый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.
Откроют игровой день ЦСКА и «Урал», затем «Оренбург» примет «Крылья Советов», а последней в субботу станет встреча «Ахмата» и «Спартака».
Россия. РПЛ. 1-й тур
ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)
16 июля, 15:00 мск
Оренбург – Крылья Советов (Самара)
16 июля, 17:30 мск
Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)
16 июля, 20:00 мск
17 июля, 15:00 мск
Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)
17 июля, 17:30 мск
17 июля 20:00 мск
Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)
17 июля 20:00 мск
Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.