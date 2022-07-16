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⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Урал», «Оренбург» встретится с «Крыльями», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

Сегодня, 16 июля, первый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

Откроют игровой день ЦСКА и «Урал», затем «Оренбург» примет «Крылья Советов», а последней в субботу станет встреча «Ахмата» и «Спартака».

Россия. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

16 июля, 15:00 мск

Оренбург – Крылья Советов (Самара)

16 июля, 17:30 мск

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

16 июля, 20:00 мск

Торпедо (Москва) – Сочи

17 июля, 15:00 мск

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

17 июля, 17:30 мск

Краснодар – Факел (Воронеж)

17 июля 20:00 мск

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 июля 20:00 мск

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»

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Сегодня, 14:30
Комментарии19
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    Рейтинг: +444

    Сделаны из Дерева 37 минут назад

    А стыдно за зенит то

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    Рейтинг: +10818

    alex1951 1 час назад

    Всем хорошего настроения. Начинаем. Начало положено веселенькое.....
    Ну,а ежель Спартак проснулся и дернет оппонентов,то не забудьте Победу посвятить Георгию Ярцеву.....это достойно.....старайтесь)))

    0
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    Рейтинг: +810

    Князев 1 час назад

    Неуважаемый презренный жадный матч премьер, хрен тебе собачий. Ни копейки не заплачу. Что бы вы обанкротились и сдохли!!!

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    Рейтинг: +1953

    morgan59 5 часов назад

    После первого тайма смотреть на игру Зенита было неитересно. Видимо футболисты Зенита так крепко отметили победу над Спартаком, что на Химки и сил то не было.

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    Рейтинг: +110

    rac531 5 часов назад

    Если бы не решало Кукуянц, которое не замечало нарушений, тянущих на ЖК, например, Вендела, то результат мог быть и иным.
    Тем не менее, "Химки" имели ТРИ голевых момента, а "Зенит" - НИ ОДНОГО)
    Правда, с выходом БАКАЕВА игра несколько преобразилась.
    Его филигранный дриблинг, видение поля, точные обостряющие пасы сделали игру "Зенит"а более осмысленной и разнообразной.

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    Рейтинг: +7757

    vladik12 > rac531 4 часа назад

    Там Кукуляк был.

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    Рейтинг: +16590

    paracetamol 5 часов назад

    Агалар играть будет?

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    Рейтинг: +7757

    vladik12 > paracetamol 4 часа назад

    Я думаю, да. По крайней мере, на заменку.

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    Рейтинг: +92

    Теркчанин > paracetamol 1 час назад

    минут на 10 могут выпустить.

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    Рейтинг: +7175

    nik55 8 часов назад

    бомжи отскочили

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    Рейтинг: +16286

    ilichkadr > nik55 6 часов назад

    Хрякам в очередной раз не повезет.

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    Рейтинг: +16590

    paracetamol > nik55 5 часов назад

    Не понимаешь ты высокой футбольной политики в свете СВО, хрюша!

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    Рейтинг: +110

    rac531 > ilichkadr 5 часов назад

    Это запрограммировано и описано в инструкциях РФС для решал)
    А после ничьей бомжей в Химках, питерское решало Безбородов, покажет себя во всей красе)
    Я в него верю!

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    Рейтинг: +48

    Александр.Т. 9 часов назад

    Зенит можно сказать и не играл в жтлм матче, а так игоа сеучноватая была

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    Рейтинг: +4806

    neim 10 часов назад

    Ура товарищи. У нас опять футбол !

    3
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    Рейтинг: +194

    renepjd 15 июля, 14:20

    Не, ну это беспредел: даже недели не прошло после суперкубка и единственный матч сегодня мы играем. Надо сниматься с чемпионата

    1
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    Рейтинг: +3275

    lordmrv > renepjd 15 часов назад

    Точно! Снимитесь, всех порадуйте! Может и футбол станет лучше.

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    Рейтинг: +16590

    paracetamol > renepjd 5 часов назад

    Сниматься - прерогатива хрюшек!

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