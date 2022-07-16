⚽ РПЛ. ЦСКА примет «Урал», «Оренбург» встретится с «Крыльями», «Спартак» сыграет с «Ахматом»

Сегодня, 16 июля, первый тур чемпионата России продолжится тремя матчами.

Откроют игровой день ЦСКА и «Урал», затем «Оренбург» примет «Крылья Советов», а последней в субботу станет встреча «Ахмата» и «Спартака».

Россия. РПЛ. 1-й тур

ЦСКА (Москва) – Урал (Екатеринбург)

16 июля, 15:00 мск

Оренбург – Крылья Советов (Самара)

16 июля, 17:30 мск

Ахмат (Грозный) – Спартак (Москва)

16 июля, 20:00 мск

Торпедо (Москва) – Сочи

17 июля, 15:00 мск

Локомотив (Москва) – Пари НН (Нижний Новгород)

17 июля, 17:30 мск

Краснодар – Факел (Воронеж)

17 июля 20:00 мск

Динамо (Москва) – Ростов (Ростов-на-Дону)

17 июля 20:00 мск

Химки – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Вендел, 17; 1:1 – Мирзов, 85.

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