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«Урал» показал новую форму от Nike. Выездной комплект – зелено-оранжевый

«Урал» представил форму клуба на сезон-2022/23.

Домашний комплект от Nike выполнен в зелено-оранжевом цвете. Гостевая форма – белая с оранжевыми полосками.

«Футболисты в восторге от новой домашней зелено-оранжевой формы, рисунок на которой напоминает всполохи пламени. Таких ярких маек у команды еще не было!

Разработкой формы занимались итальянские дизайнеры, которые взяли за основу исторические клубные цвета: оранжевый, черный и зеленый. Съемки проходили в уникальных местах: на Березовских песках, Каменных палатках и на Екатеринбург-Арене.

Производителем экипировки осталась компания Nike. Несмотря на все сложности, клуб нашел возможность продолжить играть в форме того же бренда», – сообщила пресс-служба клуба.

  • «Урал» занял 12-е место в прошлом сезоне РПЛ.
  • Новый сезон стартует 15 июля.

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Источник: сайт «Урала»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +4721

    алдан2014 1 час назад

    Спасибо ай- Ди?

    0
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    Рейтинг: +72

    ЗаЖиМ 1 час назад

    Да уж, зебры в листьях апельсина

    0
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  • ...
    Рейтинг: +15511

    Barmaleushka 1 час назад

    Гостевая по-лучше будет .

    0
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    Рейтинг: +3986

    Беспонтий 2 часа назад

    шалимову беретик не забудьте
    с помпоном

    3
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