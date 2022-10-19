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Главные новости
20:01
Текст
Все до сих пор обсуждают дерби ЦСКА и «Спартака». Это из-за конфликта тренеров: Федотов назвал Абаскаля клоуном
20:00
Кубок России. «Спартак» победил «Факел» благодаря голам Рассказова и Николсона
19:56
Кубок России. «Краснодар» проиграл «Пари НН» – 0:1
19:31
Тороп, Обляков, Ушаков – в старте ЦСКА на матч с «Торпедо»
19:20
«Кокорин войдет в историю «Фиорентины» как один из самых провальных трансферов». Итальянский журналист – о россиянине
2
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Все новости
19:27
Агент Лунева сообщил, что вратарь хочет уйти из «Байера»
19:10
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Смотрите матчи Кубка России бесплатно и получайте 2000 рублей
19:04
Трансляция
Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 19 октября
18:59
Видео
ЭСК рассмотрела обращение «Ростова» по поводу судейства в матче с «Уралом». Турбин ошибся только в одном эпизоде
2
18:50
Бразилец Иван рассказал, что ему не нравится в российском футболе
2
18:46
Федотов раскрыл план игры ЦСКА против связки Промес – Соболев
3
18:37
Башкирия вошла в состав учредителей «Уфы»
18:30
Федотов: «Чалов хотел остаться в Швейцарии. Первое время грустинка присутствовала»
5
18:25
Куликов: «Хочется верить, что теперь «Локомотив» вылезет из зоны стыков»
18:20
Трансляция
Где смотреть «Ливерпуль» – «Вест Хэм»: во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 19 октября
18:17
Абаскаль объяснил, почему выпустил 18-летнего Зорина в старте «Спартака» на матч с «Факелом»
2
18:01
Стало известно, почему Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч с «Факелом»
17:49
Федотов: «ЦСКА не хватает людей в обороне. Понимаем, что делать в зимней паузе»
1
17:38
Гендиректор «Динамо» прокомментировал новость о возможном переходе Смолова в «Галатасарай»
17:33
Агаларов в матче с «Оренбургом» забил гол, заработал пенальти в свои и в чужие ворота и удалился
8
17:25
Кубок России. «Оренбург» победил «Ахмат» в матче с 6 голами, удалением и двумя пенальти
1
17:19
Трансляция
Где смотреть ЦСКА – «Торпедо»: во сколько прямая трансляция матча, Кубок России 19 октября
17:17
Промес будет капитаном «Спартака» в матче с «Факелом». 18-летний Зорин дебютирует за клуб
3
17:11
«Факел» и «Спартак» назвали стартовые составы. «Бомбардир» проведет текстовый онлайн
5
17:01
Видео
ЭСК вынесла решения по пяти спорным эпизодам в дерби ЦСКА – «Спартак»
13
16:53
Даса: «Захарян играл бы в стартовом составе «Челси»
1
16:48
В «Локомотиве» высказались о будущем гендиректора клуба Леонченко
1
16:44
В РПЛ отреагировали введение особого режима работы в регионах, где проводятся матчи лиги
16:38
«Ференцварош» Черчесова вылетел из Кубка Венгрии, проиграв клубу из третьего дивизиона
1
16:24
Тренер сборной Киргизии рассказал, что один российский футболист думает о смене гражданства
16:17
Керк отреагировал на уход Цорна из «Локомотива»
15:56
Мостовой: «Соболева сравнивают с Холандом только те, кто не играли в футбол»
4
15:52
Чепчугов назвал лучшего вратаря РПЛ в этом сезоне
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Смотрите матчи Кубка России бесплатно и получайте 2000 рублей
а
Источник:
«Бомбардир»
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