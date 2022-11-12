Регистрируйся и получай 2000 рублей

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Главные новости
23:02
Текст
«Локо» уже месяц играет без нового тренера. Когда он появится?
3
22:55
Абаскаль объяснил, почему «Спартак» в дерби с «Локомотивом» показал два разных тайма
2
22:36
«Галатасарай» победил в стамбульском дерби со счетом 7:0. Икарди поучаствовал в 3 голах
3
22:30
АПЛ. «Ньюкасл» победил «Челси» и ушел на паузу в топ-3
1
22:25
Бундеслига. «Бавария» победила аутсайдера «Шальке», Чупо-Мотинг забил
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Все новости
23:36
19-летний Мусиала установил рекорд «Баварии»
23:31
Фото
Ребров поделился ожиданиями от весенней части РПЛ
23:27
Милнер провел 600 матчей в АПЛ. Больше него сыграли только 3 футболиста
23:23
«Судья допустил результативные ошибки, которые повлияли на ход матча». Губернатор – после поражения «Крыльев» от «Ростова»
23:18
«Я был неправ. Но оскорблять меня не позволю». Тикнизян – о перепалке с болельщиком
23:13
«Спартак» установил рекорд РПЛ по количеству голевых матчей подряд
1
23:08
Михаил Кержаков: «У «Зенита» нет задачи стать народной командой. Достаточно, что нас любят в Петербурге»
1
23:02
Федоров прокомментировал поражение в дерби от «Спартака»
22:43
Федун не понимает, почему Соболев не сыграл в основе против «Локомотива»
22:14
Видео
«Спартак» поздравил Абаскаля с юбилейным матчем в карьере и сделал подарок
2
22:07
Пруцев рассказал, кому посвятил дебютный гол в РПЛ
22:00
«Спартак» начнет весеннюю часть РПЛ без капитана Джикии
1
21:53
Федун прокомментировал победу «Спартака» над «Локомотивом»
6
21:49
Кержаков объяснил, почему поддержал отстраненного Чистякова
1
21:45
Роналду заболел за неделю до ЧМ-2022
9
21:43
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21:37
«Зенит» начнет весеннюю часть РПЛ с 6-очковым отрывом. «Спартак» – на 2-м месте
4
21:30
РПЛ. «Спартак» в гостях победил «Локомотив» и вернулся на второе место
94
21:25
Видео
Промес и Магкеев повздорили во время дерби
3
21:06
Текст
«Попробуем реализовать свои моменты, если они будут, конечно». Весь тлен «Локо» – в одном интервью
1
21:06
Губернатор: «Крылья Советов» не заслужили поражения от «Ростова»
21:00
Ловрен: «Цель Хорватии – выиграть ЧМ-2022»
1
20:55
Только одна команда в сезоне РПЛ забила десять голов с замены
1
20:47
Ари: «Очень скучаю по России. На ЧМ-2022 болел бы за нее»
20:24
Чистяков рассказал, какой урок он получил от ситуации с отстранением
3
20:18
Видео
Пруцев забил дебютный гол в РПЛ. Ему понадобилось 58 матчей
20:13
Фото
Дзюба – самый дорогой игрок мира без клуба
23
20:08
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а
Источник:
«Бомбардир»
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