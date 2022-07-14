Каттани покинул «Спартак», у ЦСКА будет новый владелец, Стерлинг перешел в «Челси» и другие новости дня

«Катастрофа. Возможно, все заработанное потратим на логистику». Карпин – о Кубке РПЛ.

Алексей Миранчук может перейти в «Рому». Ее тренирует Моуринью.

«Спартак» объявил об уходе Каттани. Он проработал в клубе полгода и привел Абаскаля.

«Спартак» может пригласить гендиректора «Крыльев Советов».

«Зенит» объявил о продлении контракта с Семаком.

У ЦСКА появится новый владелец.

Николсон может уйти из «Спартака». Им интересуется «Фенербахче».

Зарема объяснила, почему «Спартак» не стал удерживать Каттани.

Форвард ЦСКА Эджуке перешел в «Герту» Шварца.

«Челси» купил Стерлинга у «Манчестер Сити».

Агаларов завтра прибудет в Грозный для подписания контракта с «Ахматом» (Иван Карпов).