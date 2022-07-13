Уткин: «На Fan ID нельзя улыбаться? Правильно. Идете на футбол – сделайте харю кирпичом»

Видеоблогер Василий Уткин прокомментировал особенность оформления индивидуального паспорта болельщика (Fan ID). Получатель должен делать фото без улыбки.

«Депутат Государственной думы Светлана Журова сказала, что фото на Fan ID должно быть без улыбки. Она предположила, что проблемы с получением связаны с улыбкой на фото. Оказывается, нельзя улыбаться на Fan ID.

Что сказать? Россия для грустных. На футбол идете – сделайте харю кирпичом. Правильно», – сказал Уткин.