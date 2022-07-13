Депутат Журова: «Российский спорт может выйти из изоляции и завтра, и через четыре года»

Светлана Журова, депутат Государственной думы РФ, поговорила об отстранении российского спорта.

«Никто не может сказать, сколько еще российский спорт будет в изоляции: все зависит от политической ситуации и того, готовы ли западные государственные деятели понимать, что спорт должен быть вне политики. Даже после Второй мировой войны был определенный период недопуска спортсменов из Германии. Сейчас по уровню кровожадности в нашу сторону звучат не самые приятные слова. Они, хочу отметить, звучат умышленно: или вы принимаете это, или вас нигде не будет. Не особо это приятно, конечно.

Никто сейчас не готов спрогнозировать, сколько лет мы будем в изоляции. Все прекрасно понимают, что все зависит от спецоперации на Украине. От спортсменов ничего не зависит. После завершения СВО, мировые политики будут принимать решение по нашим спортсменам. Не должны одни политики сегодняшнего дня наказывать других людей, которым еще жить. Люди еще не знают, что будет в будущем, а нашим спортсменам говорят, что шансов у них нет…

Не убивают ли они российский спорт? Нет. Почему вы так думаете? Не все же зависит от международных соревнований – есть же еще внутренние турниры. Что касается срока изоляции, то это может быть и четыре года, и пару месяцев.

Российский спорт может быть в изоляции или четыре года, или завтра нас уже вернут – все зависит от спецоперации.

В любом случае, нам нужно настраиваться на внутренний чемпионат и на наших болельщиков. Когда все закончится, тогда и будем говорить про международные соревнования, а сейчас это неправильно. Спортсменам это тоже надо понимать», – сказала Журова.