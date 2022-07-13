Березуцкий станет тренером команды Джикии и Соболева, Дзюба тренируется с «Рубином» и другие новости дня

«Голова идет кругом». Оздоев получил предложения из Испании, Бельгии и еще трех стран.

Стало известно, как «Зенит» намерен удержать Вендела в команде.

Клуб Джикии и Соболева объявил о переходе Ещенко и подписал Бурлака.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» (4:0) в товарищеском матче.

Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине».

«Спартак» готов подписать экс-защитника «Краснодара» Налдо, но при одном условии.

Тухель сделал выбор между Роналду и Левандовски.

«Уфа» расторгла контракт с Беленовым. Он может перейти в «Рубин».

«Манчестер Юнайтед» нашел нападающего на замену Роналду.

Василий Березуцкий станет помощником главного тренера в клубе Джикии и Соболева.