Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: сразись с высшим разумом
Тест: сразись с высшим разумом
2 Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
Тест: что вы знаете о музыке современных футболистов?
3 Тест: какой ты Лео Месси?
Тест: какой ты Лео Месси?

Березуцкий станет тренером команды Джикии и Соболева, Дзюба тренируется с «Рубином» и другие новости дня

«Голова идет кругом». Оздоев получил предложения из Испании, Бельгии и еще трех стран.

Стало известно, как «Зенит» намерен удержать Вендела в команде.

Клуб Джикии и Соболева объявил о переходе Ещенко и подписал Бурлака.

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Ливерпуль» (4:0) в товарищеском матче.

Стало известно, почему Дзюба решил поддерживать форму в «Рубине».

«Спартак» готов подписать экс-защитника «Краснодара» Налдо, но при одном условии.

Тухель сделал выбор между Роналду и Левандовски.

«Уфа» расторгла контракт с Беленовым. Он может перейти в «Рубин».

«Манчестер Юнайтед» нашел нападающего на замену Роналду.

Василий Березуцкий станет помощником главного тренера в клубе Джикии и Соболева.

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:36
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11