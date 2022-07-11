В 2DROTS высказались о возможном участии команды в Кубке России

Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов позитивно относится к возможному участию своей команды в Кубке России.

Сообщалось, что РФС может пригласить в Кубок победителя Медийной лиги.

«Некоторым болельщикам и специалистам будет смешно, но для нас это вызов. Приятно, что 2DROTS пригласили участвовать в Кубке России.

Надо готовиться, потому что остальные команды тренируются каждый день. У нас же любительская лига – тренируемся два раза в неделю!

Очень тяжело конкурировать с теми, у кого есть регулярный чемпионат. Если получим Wild card, то будем тренироваться каждый день, чтобы конкурировать с командами Второй лиги.

Я уже не говорю про Первую лигу – это совсем тяжело. Если шанс дают, то его надо использовать – как в «Рокки», – сказал Кузнецов.