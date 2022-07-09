Россия может сыграть на ЧМ-2022, «Зенит» победил «Спартак» в ретроматче и другие новости дня

«Ростов» и «Динамо» согласовали переход Комличенко. Сумма трансфера – 1 миллион.

Сборная России может сыграть на ЧМ-2022: «Достаточно положительного решения CAS».

«Сочи», привет. Я вернулся». Точилин стал главным тренером клуба.

Филимонов – о Бакаеве: «В наше время он не играл бы в «Спартаке».

«Зачем прятаться за болельщиков?» «Спартак» – о пародии фанатов «Зенита» на Зарему.

Бердыев: «Я жалею, что не возглавил «Спартак». Хочу принести извинения Федуну».

«Не понимаю, почему меня нет? Я готов сыграть 25 минут». 81-летний Кавазашвили – о матче легенд «Спартака» и «Зенита».

«Футбол для фанатов, а не для мусоров». Болельщики «Зенита» и «Спартака» скандируют кричалки против Fan ID на матче ветеранов.

«Зенит» обыграл «Спартак» в ретроматче. Победный гол у Широкова.

Аршавин после ретроматча против «Спартака» заявил, что больше не будет играть в футбол.

«Ювентус» подписал Ди Марию.