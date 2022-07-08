Родригао перешел в «Зенит», Ахметов – в «Краснодар», первая победа ЦСКА при Федотове и другие новости дня

Бальбуэна приостановит контракт с «Динамо» («СЭ»)

«Краснодар» объявил о переходе Ахметова. Контракт – на два года

РФС может пригласить «Амкал» и победителя Медийной футбольной лиги сыграть в Кубке России

«Уфа» и «Ахмат» договорились о трансфере Агаларова. Решение за Гамидом («Матч ТВ»)

«Зенит» объявил о переходе Родригао и представил его заставкой к бразильскому сериалу

У арбитров VAR не будет офсайдных линий в следующем сезоне РПЛ и в матче за Суперкубок России

На стадионах ЧМ-2022 в Катаре не будут продавать алкоголь

Роналду не полетит с «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур в Таиланд (Фабрицио Романо)

Кубок PARI Премьер. ЦСКА обыграл «Сочи», впервые победив при Федотове

«Локомотив» не продал «Динамо» Баринова (Иван Карпов)