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  • Родригао перешел в «Зенит», Ахметов – в «Краснодар», первая победа ЦСКА при Федотове и другие новости дня

Родригао перешел в «Зенит», Ахметов – в «Краснодар», первая победа ЦСКА при Федотове и другие новости дня

8 июля 2022, 01:00
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Источник: «Бомбардир»
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