8+ футболистов могут привлечь к ответственности за покупку военных билетов

Этой весной в Уфе задержали бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина по статье «Посредничество во взяточничестве». Он помогал профессиональным спортсменам покупать военные билеты.
«По версии следствия, Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. По предварительной версии, он успел «помочь» как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам – в частности, из ХК «Салават Юлаев», – написал источник.
За покупку военного билета могут наказать лишением свободы на несколько лет.
- На прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали и отправили в армию вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова.
- Появилась информация, что у Федотова был купленный военный билет.
- В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс».
Источник: RT