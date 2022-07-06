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  • 8+ футболистов могут привлечь к ответственности за покупку военных билетов

8+ футболистов могут привлечь к ответственности за покупку военных билетов

6 июля 2022, 23:41
16

Этой весной в Уфе задержали бывшего сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина по статье «Посредничество во взяточничестве». Он помогал профессиональным спортсменам покупать военные билеты.

«По версии следствия, Самигуллин был посредником при передаче денег за военные билеты для спортсменов. По предварительной версии, он успел «помочь» как минимум восьми футболистам и нескольким хоккеистам – в частности, из ХК «Салават Юлаев», – написал источник.

За покупку военного билета могут наказать лишением свободы на несколько лет.

  • На прошлой неделе в Санкт-Петербурге задержали и отправили в армию вратаря сборной России по хоккею Ивана Федотова.
  • Появилась информация, что у Федотова был купленный военный билет.
  • В мае Федотов подписал контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерс».

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Источник: RT
Россия. Премьер-лига
Комментарии (16)
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Benifacto
1657141851
багагагага сколько их продано обычным парням в крупных городах!!!эти 8 человек курам на смех!!!
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Январь 59
1657150590
Давно пора принять закон о официальном откупе от Армии. Ну не хочет молодой человек служить пусть заплатит 200 000 руб . будут деньги на зарплату контрактнику. Так или иначе откупаются через врачей, то ли врачу в карман деньги, то ли в армейскую казну.
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Мася_1989
1657167796
Кто там хочет в Европе поиграть? Военники к осмотру!
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Томик
1657168755
То есть в Уфе несколько футболистов неправильно купили военные билеты? Не по той схеме, не за тем деньги или не у того? А остальные? Я не только про "Уфу". Что там вообще за схема? Почему не служат?
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Enter2006
1657170449
У меня есть знакомый спортсмен, тоже "замутил" билет как будто с позвоночником проблемы. А сам занимался тяжелой атлетикой, штанга, много кубков и медалей взял. Хотел стать тренером. Из-за этой "аферы" всю себе карьеру просрал, дебил. С такой формулировкой даже физруком в обычную школу потом не взяли. Вот так и "отмазался" от армии.
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JTherry
1657179591
Самигуллин, как посредник, был настолько уверен в себе, что даже не стирал свои переписки по поводу покупки военных билетов в телефоне, что и явилось главной уликой в задержании хоккеистов и футболистов из Уфы... Федотову еще "повезло", что его отправили служить в Северодвинск, а не "закатали" по полной за дачу взятки за военник... но подтекст понятен - отправили служить на Север за попытку уехать играть в НХЛ в сложной геополитической обстановке...
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