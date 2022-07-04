«5-6 лет минимум». Агент Ткаченко – об отстранении клубов РПЛ от еврокубков

Футбольный агент Герман Ткаченко прогнозирует, что дисквалификация российских команд в международных турнирах будет продлена.

– Новости в отношении российского футбола в последние три месяца по большей части грустные.

– Если вы про бан наших клубов в еврокубках, то думаю, что это надолго – пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга.

– Пять лет? Вы такой пессимист?

– Ну хорошо – будет три года отстранения. Все равно много. Больше всего меня забавляет, что сейчас все живут с ложной надеждой, что на следующий год мы опять будем играть в еврокубках.

Удивляет, что сейчас практически никто не берет молодых футболистов ни в РПЛ, ни даже в Первой лиге, потому что все хотят выйти наверх как можно скорее.

Сейчас нужно не просто говорить – кричать: «Ребята, мы не будем в еврокубках, давайте эту паузу воспримем как паузу возможностей!». Любой кризис – время возможностей.

Пусть наши ребята играют больше, пусть они станут сильнее. И, возможно, к моменту снятия санкций у нас подрастет какая-то масса конкурентоспособных футболистов.