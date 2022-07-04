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  • «5-6 лет минимум». Агент Ткаченко – об отстранении клубов РПЛ от еврокубков

«5-6 лет минимум». Агент Ткаченко – об отстранении клубов РПЛ от еврокубков

4 июля 2022, 20:46
8

Футбольный агент Герман Ткаченко прогнозирует, что дисквалификация российских команд в международных турнирах будет продлена.

– Новости в отношении российского футбола в последние три месяца по большей части грустные.

– Если вы про бан наших клубов в еврокубках, то думаю, что это надолго – пять-шесть лет минимум. А на седьмой год будем начинать с низших стадий из-за катастрофически упавшего рейтинга.

– Пять лет? Вы такой пессимист?

– Ну хорошо – будет три года отстранения. Все равно много. Больше всего меня забавляет, что сейчас все живут с ложной надеждой, что на следующий год мы опять будем играть в еврокубках.

Удивляет, что сейчас практически никто не берет молодых футболистов ни в РПЛ, ни даже в Первой лиге, потому что все хотят выйти наверх как можно скорее.

Сейчас нужно не просто говорить – кричать: «Ребята, мы не будем в еврокубках, давайте эту паузу воспримем как паузу возможностей!». Любой кризис – время возможностей.

Пусть наши ребята играют больше, пусть они станут сильнее. И, возможно, к моменту снятия санкций у нас подрастет какая-то масса конкурентоспособных футболистов.

  • Пока отстранение клубов РПЛ действует до конца сезона-2022/23.
  • Также ФИФА разрешила футболистам приостанавливать до 2023 года контракты с российскими командами.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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Lilipyt
1656958056
Правильно сказано, что нужно воспринять эту паузу как возможность для обращения взгляда к воспитанникам иначе так можно купить иностранца и после он приостановит контракт. Но брать такие цифры для отстранения с потолка идиотия. Сейчас мысли о еврокубках вторичны и теперь борьба за чемпионство обострится и усложнится. Ведь теперь ведущим клубам не придется играть на несколько франтов и все будут иметь практически одинаковый график с количеством игр (в зависимости с вылетом из кубков).
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klimovich
1656962368
"Больше всего меня забавляет, что сейчас все живут с ложной надеждой, что на следующий год мы опять будем играть в еврокубках" - это точно. Я не понимаю, какая логика у людей, в том числе футбольных чинуш, которые считают, что это на сезон.
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vladimir-7
1656998329
Надеюся значительно раньше, вооруженными силами ДНР и ЛНР с помощью России уничтожим зарубежных наемников-нацистов, разберемся с хохлами-нациками и всё, а за это время, наиграем своих молодых игроков в клубах и для сборной.
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paracetamol
1656999929
Когда через год возьмем Берлин, Париж и Лондонию, ситуация возникнет другая! Функционеров ФИФЫ и УЕФЫ разгоним!
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