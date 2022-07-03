Роналду попросил «МЮ» о продаже, Тилем интересуются ПСВ и «Антверпен», составы на ретроматч «Зенита» и «Спартака» и другие новости дня

«Зенит» собирается подписать центрального защитника.

Суперкубок России будут транслировать в кинотеатрах 62 городов.

Дибала и Икарди – трансферные цели новичка Серии А «Монцы» (Джанлука Ди Марцио).

На матче за Суперкубок России будут работать четыре комментатора.

«Антверпен» хочет подписать Тиля, принадлежащего «Спартаку».

33-летний Жоаозиньо продлил контракт с «Сочи».

Экс-тренер ЦСКА Бабаян: «Акинфеев питается один раз в день и часто пьет кофе».

Артета и футболисты «Арсенала» проводили фанатов-геев на ЛГБТ-парад.

Стали известны составы команд на ретроматч «Зенита» и «Спартака». Аршавин, Быстров, Титов – в списке.

Роналду попросил «МЮ» о продаже. Он может перейти в «Рому».

ПСВ ван Нистелроя претендует на Тиля.