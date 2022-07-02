«Ливерпуль» продлил контракт с Салахом, «Наполи» объявил о покупке Хвичи и другие новости дня

Галактионов заявил, что Агаларов хочет перейти в «Пари НН».

«Зенит» – победитель Кубка PARI Премьер.

«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Салахом. Он получил рекордную зарплату в истории клуба.

«Барса» объявила о переименовании «Камп Ноу».

ЦСКА анонсировал официальное заявление по Эджуке. Он должен перейти в «Герту».

Крал приостановил контракт со «Спартаком», а Сигурдссон – с ЦСКА.

Официально: Кутепов – новый игрок «Торпедо».

«Наполи» объявил о покупке Хвичи за 10 миллионов.

«Зенит» и «Црвена Звезда» на выходных проведут переговоры по Эраковичу. Сербы хотят 10-12 миллионов.

«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара. Это желание нового тренера Гальтье.