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«Ливерпуль» продлил контракт с Салахом, «Наполи» объявил о покупке Хвичи и другие новости дня

Галактионов заявил, что Агаларов хочет перейти в «Пари НН».

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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Салахом. Он получил рекордную зарплату в истории клуба.

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«Зенит» и «Црвена Звезда» на выходных проведут переговоры по Эраковичу. Сербы хотят 10-12 миллионов.

«ПСЖ» хочет избавиться от Месси и Неймара. Это желание нового тренера Гальтье.

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Источник: Бомбардир.ру

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