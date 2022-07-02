«Ливерпуль» продлил контракт с Салахом, «Наполи» объявил о покупке Хвичи и другие новости дня

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«Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Салахом. Он получил рекордную зарплату в истории клуба.
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Источник: Бомбардир.ру