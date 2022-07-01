Хачатурянц высказался о влиянии «Газпрома» на российский футбол

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц отрицает, что компания «Газпром» управляет футболом в России.

«Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам.

Первая причина – «Зенит» сегодня объективно самая сильная команда в РПЛ и результат на лицо. Думаю, это продлится следующие четыре-пять лет. Даже если они будут играть на 70 процентов от своей потенциальной мощности.

Александр Валерьевич Дюков – человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола.

Утвердительно ответить на ваш вопрос, это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением «Газпрома». С этим я не согласен», – сказал Хачатурянц.