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Хачатурянц высказался о влиянии «Газпрома» на российский футбол

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц отрицает, что компания «Газпром» управляет футболом в России.

«Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам.

Первая причина – «Зенит» сегодня объективно самая сильная команда в РПЛ и результат на лицо. Думаю, это продлится следующие четыре-пять лет. Даже если они будут играть на 70 процентов от своей потенциальной мощности.

Александр Валерьевич Дюков – человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола.

Утвердительно ответить на ваш вопрос, это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением «Газпрома». С этим я не согласен», – сказал Хачатурянц.

  • Дюков совмещает посты президента РФС и председателя правления ПАО «Газпром нефть».
  • «Газпром» – спонсор «Зенита», выигравшего чемпионат России 4 раза подряд.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии12
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    Рейтинг: +1223

    fakeid 4 минуты назад

    бл*дь, хряки упоротые из комментов ниже - а голы тоже забивает газпром? и карасёв тоже раздаёт голевые - сам видел! поэтому 60+ за сезон. такие вы тупые, что пздц.

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    Рейтинг: +7030

    nik55 7 минут назад

    газпром--лукойл--ржд---все в кучу и делить на всех одинаково

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    Рейтинг: +354

    кaстрюлька 8 минут назад

    Холера

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    Рейтинг: +1223

    fakeid > кaстрюлька 3 минуты назад

    ни с чем не сравнится с твоей гонореей)

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    Рейтинг: +3432

    Axe111 11 минут назад

    На что влиять то??? Какой футбол?))))))))

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    Рейтинг: +16

    боря крымский 15 минут назад

    какая разница кто там на что влияет?))) футбола та нет никакого, поэтому и влиять не начто.

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    Рейтинг: +7030

    nik55 22 минуты назад

    пусть газпром всем клубам даст денег поровну-----и где тогда будет зенит ? вот где собака зарыта ---Дюков совмещает посты президента РФС и председателя правления ПАО «Газпром нефть».
    «Газпром» – спонсор «Зенита», выигравшего чемпионат России 4 раза подряд.

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    Рейтинг: +23540

    JTherry > nik55 22 минуты назад

    ...в Караганде...)

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    Рейтинг: +16195

    ilichkadr > nik55 18 минут назад

    Да что тут предлагать?.. А то пишут, пишут... Дюков - человек принципиальный и в большей степени независимый, конгресс, немцы какие-то... Голова пухнет. Взять всё, да и поделить...
    P.S.Я правильно тебя понял, а nik55 - ППШ?

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    Рейтинг: +7030

    nik55 > ilichkadr 10 минут назад

    просто народное достояние должно принадлежать всем

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    Рейтинг: +16195

    ilichkadr > nik55 3 секунды назад

    Уважаемый, на всех не хватит, но не потому что мало, а потому что у раздатчиков и делильщиков есть свои дети, внуки, жены, мужья, сватья и остальная братия, которым всегда мало.
    P.S. Тебе же дали часть народного достояния - ваучер. Всем поровну - 10 тыщ. р. Вот и радуйся!

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    Рейтинг: +23540

    JTherry 23 минуты назад

    "Дюков - человек принципиальный и в большей степени независимый.. от Газпрома"
    ...вот поэтому Хачатурянца, и выперли из РПЛ, за его "принципиальность"... мнимую...)

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