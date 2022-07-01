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  • Хачатурянц высказался о влиянии «Газпрома» на российский футбол

Хачатурянц высказался о влиянии «Газпрома» на российский футбол

1 июля 2022, 17:24
13

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц отрицает, что компания «Газпром» управляет футболом в России.

«Нет, я считаю, что это неправильный посыл по нескольким причинам.

Первая причина – «Зенит» сегодня объективно самая сильная команда в РПЛ и результат на лицо. Думаю, это продлится следующие четыре-пять лет. Даже если они будут играть на 70 процентов от своей потенциальной мощности.

Александр Валерьевич Дюков – человек принципиальный и в большей степени независимый. Он за интересы футбола как такового, за развитие футбола.

Утвердительно ответить на ваш вопрос, это значит подтвердить, что Дюков находится под давлением «Газпрома». С этим я не согласен», – сказал Хачатурянц.

  • Дюков совмещает посты президента РФС и председателя правления ПАО «Газпром нефть».
  • «Газпром» – спонсор «Зенита», выигравшего чемпионат России 4 раза подряд.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Хачатурянц Ашот
Комментарии (13)
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JTherry
1656686055
"Дюков - человек принципиальный и в большей степени независимый.. от Газпрома" ...вот поэтому Хачатурянца, и выперли из РПЛ, за его "принципиальность"... мнимую...)
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nik55
1656686090
пусть газпром всем клубам даст денег поровну-----и где тогда будет зенит ? вот где собака зарыта ---Дюков совмещает посты президента РФС и председателя правления ПАО «Газпром нефть». «Газпром» – спонсор «Зенита», выигравшего чемпионат России 4 раза подряд.
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боря крымский
1656686535
какая разница кто там на что влияет?))) футбола та нет никакого, поэтому и влиять не начто.
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Axe111
1656686761
На что влиять то??? Какой футбол?))))))))
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nik55
1656687012
газпром--лукойл--ржд---все в кучу и делить на всех одинаково
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ySS
1656689101
Завязывайте уже с этой нелепой пропагандой, никто не верит, кроме питерских детей
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Vitaga
1656692378
есть донатер который в силу каких то своих причин или же по указанию решил выделить деньги на футбольный клуб - ессно много- очень много. гораздо больше чем у остальных. бороться с таким бесполезно. можно кричать визжать ругаться но поделать ничего тут нельзя. никто же не удивляется к примеру в баскетболе гегемонии ЦСКА . там всё точно также . а поделить на всех - вы бы так поступили? зачем усиливать конкурентов?
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Mariner
1656695963
Я вам без трололо и шуток скажу. Как болельщик Зенита. Зенит нынче самая сильная команда с большим отрывом. И ЭТО ГРУСТНО! Потому что нынешний Зенит при всей своей мощи на голову слабее Зенита про Шаве или Халке. Возможно дело ещё и в тренере - Семак играет надёжно, но этого мало, чтоб побеждать в ЛЧ. Там нужен кураж риск и т.п. Так вот. При всём этом все конкуренты нынче ваще никакие! Ну что, кто-то реально будет спорить, что кони нынешние на много слабее самих себя лет 5-10 назад? Или Краснодар? Уровень РПЛ нынче на много ниже, чем был 5-10 лет назад, что мы и видим в табл. коэфф. УЕФА, даже без учёта нынешнего года.
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