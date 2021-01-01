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Хачатурянц назвал свою главную ошибку на посту президента РПЛ

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о недоработке в вопросе освещения реформ в лиге.

«Я сразу хотел бы сказать о своей самой главной ошибке. Я долго думал об этом, почему это произошло, и потом смог найти объяснение, почему я сделал эту ошибку.

Вы знаете, так удачно начавшаяся карьера в роли президента РПЛ с «Коммент.Шоу» не получила никакого продолжения.

То есть вся моя предыдущая работа и весь мой предыдущий опыт просто не предполагал публичности, а ровно наоборот: если что-то просачивалось в прессу, то это был показатель плохой работы.

И я, конечно, недооценил этот фактор. Сейчас, после ухода, я вижу, что в основном обсуждают: деньги, контракты, которые были подписаны. Но за рамками осталась огромная работа, которая была проведена бэк-офисом и которая осталась незамеченной.

И электронный документооборот, который наконец-то был внедрeн в РПЛ и стал уже обыденной частью жизни всех клубов. Мы прервали все сомнительные контракты, которые были подписаны РПЛ, и даже один субарендатор очень странно сидел в здании РПЛ, оказывая странные услуги.

Было сделано очень много маленьких шагов, которые реально изменяли лигу. То, что мы не подсвечивали эти шаги, является той огромной негативной волной, которая сейчас в прессе после моего ухода», – считает Хачатурянц.

  • Хачатурянц руководил РПЛ с октября 2021 года.
  • Его временно сменил Александр Алаев.
  • Выборы нового президента лиги назначены на 16 августа.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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Комментарии2
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    Рейтинг: +3432

    Axe111 8 минут назад

    )))))))))))))))))))))

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  • ...
    Рейтинг: +25011

    vladimir-7 52 минуты назад

    Чтобы, хоть как-то, исправить свою ошибку, забери куда-нибудь, главное с глаз
    наших долой, этого главного предателя в РФС

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