Хачатурянц назвал свою главную ошибку на посту президента РПЛ

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц рассказал о недоработке в вопросе освещения реформ в лиге.

«Я сразу хотел бы сказать о своей самой главной ошибке. Я долго думал об этом, почему это произошло, и потом смог найти объяснение, почему я сделал эту ошибку.

Вы знаете, так удачно начавшаяся карьера в роли президента РПЛ с «Коммент.Шоу» не получила никакого продолжения.

То есть вся моя предыдущая работа и весь мой предыдущий опыт просто не предполагал публичности, а ровно наоборот: если что-то просачивалось в прессу, то это был показатель плохой работы.

И я, конечно, недооценил этот фактор. Сейчас, после ухода, я вижу, что в основном обсуждают: деньги, контракты, которые были подписаны. Но за рамками осталась огромная работа, которая была проведена бэк-офисом и которая осталась незамеченной.

И электронный документооборот, который наконец-то был внедрeн в РПЛ и стал уже обыденной частью жизни всех клубов. Мы прервали все сомнительные контракты, которые были подписаны РПЛ, и даже один субарендатор очень странно сидел в здании РПЛ, оказывая странные услуги.

Было сделано очень много маленьких шагов, которые реально изменяли лигу. То, что мы не подсвечивали эти шаги, является той огромной негативной волной, которая сейчас в прессе после моего ухода», – считает Хачатурянц.