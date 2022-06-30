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Камоцци назвал семь игроков, которых «Спартак» приобрел по его рекомендации

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци попрощался со «Спартаком».

«Пришло время попрощаться. После шести лет работы, профессионализма и результатов мой опыт в «Спартаке» закрыт. Это были трансформационные яркие шесть лет, но также очень сложные.

Шесть лет, где я достиг своих личных целей, которые закончились завоеванием Кубка России. Я очень горжусь тем, что именно я рекомендовал клубу приобрести Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса, Хлусевича, Пруцев и последнего новичка – Зиньковского.

Прощаюсь с президентом, приветствую и благодарю тех, кто всегда верил в меня, и Зарему Салихову. Прощаюсь с игроками, которых я встретил и с которыми я сотрудничал. Надеюсь, вы сможете собрать все титулы в будущем.

Я прощаюсь с фанатами клуба и болельщиками. Моя благодарность клубу будет вечной», – сказал Камоцци.

  • Камоцци был трансферным консультантом «Спартака» с декабря 2020 года.
  • В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • Сообщалось, что Федун может продать «Спартак» Роману Абрамовичу.

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Источник: «Р-Спорт»

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