Камоцци назвал семь игроков, которых «Спартак» приобрел по его рекомендации

Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци попрощался со «Спартаком».
«Пришло время попрощаться. После шести лет работы, профессионализма и результатов мой опыт в «Спартаке» закрыт. Это были трансформационные яркие шесть лет, но также очень сложные.
Шесть лет, где я достиг своих личных целей, которые закончились завоеванием Кубка России. Я очень горжусь тем, что именно я рекомендовал клубу приобрести Ларссона, Соболева, Умярова, Мозеса, Хлусевича, Пруцев и последнего новичка – Зиньковского.
Прощаюсь с президентом, приветствую и благодарю тех, кто всегда верил в меня, и Зарему Салихову. Прощаюсь с игроками, которых я встретил и с которыми я сотрудничал. Надеюсь, вы сможете собрать все титулы в будущем.
Я прощаюсь с фанатами клуба и болельщиками. Моя благодарность клубу будет вечной», – сказал Камоцци.
- Камоцци был трансферным консультантом «Спартака» с декабря 2020 года.
- В минувшем сезоне команда заняла 10-е место в РПЛ и выиграла Кубок России.
- Сообщалось, что Федун может продать «Спартак» Роману Абрамовичу.