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«Арсенал» подписал воспитанника «Спартака»

Полузащитник Никита Бакалюк продолжит карьеру в «Арсенале» из Тулы. Он будет играть под 80-м номером.

21-летний игрок – воспитанник «Спартака», который и был его последним клубом.

  • На счету Никиты 19 матчей в составе молодежки столичного клуба, 77 встреч за «Спартак-2» и 1 матч в главной команде.
  • Уроженец Ивантеевки стоит 350 тысяч евро.
  • Сезон ФНЛ стартует 16 июля.

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Источник: телеграм-канал «Арсенала»

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Сегодня, 11:41
Комментарии1
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    Рейтинг: +10777

    Алексей З 15 минут назад

    Складывается ощущение , что каждый 2-3 игрок в российском футболе , воспитанник Спартака. Если убрать за скобки Чертаново , то хочется задать вопрос , что делают академии других клубов ?

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