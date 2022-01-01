«Арсенал» арендовал форварда «Ростова»

Нормальное решение клуба.
Парню стоит попробовать мужской футбол, ФНЛ лучший для этого полигон.
Нападающий «Ростова» Данил Хромов продолжит карьеру в «Арсенале». Туляки арендовали игрока на один сезон.
Перед уходом в «Арсенал» Хромов продлил контракт с «Ростовом» на три года.
- «Арсенал» ближайший сезон проведет в ФНЛ.
- Сезон стартует в июле.
- В прошлом сезоне молодежной лиги Хромов провел 26 матчей, забил 14 голов, сделал 7 ассистов.
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