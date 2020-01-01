Зеркало «Фонбет» на сегодня: все способы поиска

Блокировка сайтов букмекерских контор – не редкость в сфере беттинга. С такой проблемой сталкиваются игроки, желающие открыть счет или уже имеющие аккаунт в международных БК. Если играть в БК, имеющих лицензию и легальный статус, проблем обычно не возникает. В этом материале мы расскажем о том, зачем нужно зеркало «Фонбет», работающее сегодня. Этот популярный беттинговый бренд пару лет назад закрыл свою международную версию в домене .com, однако у компании остались национальные версии – в Казахстане, России и Беларуси. Иногда для доступа к одной из них может понадобиться рабочее зеркало «Фонбет».

Что такое зеркало «Фонбет»

Зеркало «Фонбет» – это полная и точная копия официального ресурса букмекера. Разработчики и администрация переносят на зеркальные копии не только весь дизайн и функционал портала, но также личные данные клиентов и балансы их счетов. Единственное отличие заключается в доменном имени. Оффшорные букмекеры являются нелегальными в некоторых странах, поэтому их сайты блокируются на законодательном уровне. Тут-то на помощь бетторам и приходят работающие зеркала «Фонбет» на сегодня, которые администрация БК создает на постоянной основе.

Зеркала также не могут жить вечно. Хотя эти веб-ресурсы имеют измененный адрес, их все равно вычисляют и блокируют. В среднем, зеркало «Фонбет» работает в течение месяца, после чего также становится недоступно. Если обнаруженная вами ранее ссылка перестала работать, нужно искать актуальное зеркало «Фонбет» заново. О способах поиска мы поговорим далее в этом обзоре.

Ранее работающее зеркало «Фонбет» использовалось бетторами, прежде всего, для доступа к международной версии букмекера – fonbet.com. Однако в феврале 2020 г. эта БК (которая также называлась «синий Фонбет» – по основному цвета сайта) закрылась. На момент написания обзора (июнь 2022 г.) нет информации о том, возобновит ли контора работу. Зеркало «Фонбет» на сегодня позволяет получить доступ к сайту одной из трех версий – для РФ, Казахстана и Беларуси.

На зеркальном сайте БК «Фонбет» бетторы имеют возможность совершать те же действия, что и на главном веб-портале:

открывать счета и проходить идентификацию;

вносить депозиты и снимать выигрыши;

делать ставки по линии и в лайве на любые доступные спортивные и киберспортивные события;

смотреть прямые видеотрансляции;

изучать статистику и результаты матчей;

участвовать в акциях и получать бонусы от БК «Фонбет»;

делать запросы в службу поддержки.

Поскольку зеркала «Фонбета», как уже было сказано выше, довольно часто блокируются, может получиться так, что ставку игрок делает на одном портале, а выплата выигрыша происходит уже на другом. Это абсолютно нормальная практика – «Фонбет» отдаст клиенту выигранные деньги на любом из рабочих зеркал.

Многих игроков также волнует вопрос, законно ли использовать работающее зеркало «Фонбет»? Можем ответить однозначно – да. Никаких санкций к беттору со стороны властей его страны не последует – вы рискуете только проигрышем собственных денег в случае неудачной ставки.

Почему не работает сайт «Фонбета»

Блокировка Fonbet.com в прежние годы ни у кого не вызывала удивления. Международный букмекер работал по оффшорой лицензии и имел массу ограничений на регистрацию из разных стран мира. В России и Казахстане букмекер Fonbet считался нелегальным, поэтому его сайт блокировался большинством провайдеров.

Однако с февраля 2020 г. международный «Фонбет» приостановил деятельность по всему миру, и необходимость в блокировке, как и в зеркалах, отпала. На сегодня российские бетторы могут заключать пари у официального букмекера Fon.bet, а казахстанские – в БК Fonbet.kz. Обе конторы работают с соблюдением законодательства стран, на которые ориентированы, поэтому их блокировка не имеет смысла.

Тем не менее, сайт «Фонбет» все еще может не работать по ряду причин:

игрок из одной страны пытается зайти на региональную версию другого государства (например, российский беттор хочет пройти регистрацию в Fonbet.kz);

на сайте ведутся технические работы;

проблемы с интернет-соединением на стороне беттора.

Как пополнить счет и вывести деньги с зеркала БК «Фонбет»

Процедура пополнения счета и вывода денег и зеркала БК «Фонбет» ничем не отличается от аналогичной на официальном сайте букмекера. Расположение кнопок, интерфейс личного кабинета и набор платежных методов полностью совпадают, поэтому беттору не составит труда внести средства или сформировать заявку на кэшаут.

Пополнить счет на зеркале Fonbet можно следующими способами:

карты VISA, Mastercard (выпущенные банками Казахстана);

интернет-банкинг «Сбербанк Онлайн»;

электронные кошельки QIWI, Wooppay;

мобильные платежи (Tele2, Altel, Beeline,Kcell);

терминалы.

БК «Фонбет» не берет комиссию за депозиты. Заплатить дополнительный процент придется только при пополнении через терминал (комиссия аппарата). Минимальная сумма депозита – 200 KZT. Деньги зачисляются мгновенно.

Вывод денег из BK Fonbet возможен на банковские карты, электронные кошельки QIWI, Wooppay и при помощи мобильной коммерции. Минимальная сумма зависит от выбранного способа (10 KZT на мобильные счета, 200 KZT – на Wooppay, 500 KZT – на карту и QIWI).

Комиссия при выводе выигрыша не взимается. При выводе средств администрация БК потребует идентификацию личности – необходимо предоставить фотографии документов и заполнить личные данные в профиле. Выплата средств бетторам БК «Фонбет» гарантируется на законодательном уровне.

Как найти работающее зеркало «Фонбет» сейчас

Администрации букмекерских контор заинтересованы в создании большого количества рабочих зеркал. Логика проста – чем больше в интернете будет зеркальных сайтов, тем большее количество клиентов сможет перейти на сайт и пройти регистрацию. БК «Фонбет» – не исключение, поэтому в сети имеется немало сайтов-корпий основного портала.

Самый надежный способ найти рабочее зеркало «Фонбет» – обратиться в службу поддержки компании. Для этого вам нужно знать ее контакты, ведь при неработающем сайте букмекера посмотреть e-mail или телефон будет негде. Рекомендуем обращаться на почту admin@fonbet.kz. В письме укажите, что вам нужна ссылка на «Фонбет» зеркало.

Также вы можете сразу после регистрации подписаться на новостную рассылку компании. В каждом новом письме будут приходить не только последние новости, но и рабочие ссылки на зеркала.

Еще один способ – поискать актуальное зеркало «Фонбет» в интернете. Зайдите в один из поисковиков и вбейте соответствующий запрос. Откроется много страниц с результатами, но среди них могут быть ссылки на фишинговые (мошеннические) ресурсы. Попав на такой сайт, вы рискуете расстаться со всеми своими деньгами и потерять доступ к аккаунту «Фонбет».

Кроме того, рабочее зеркало «Фонбет» вы всегда сможете найти на нашем сайте.

Другие способы обхода блокировки

В «Фонбет» зеркало – надежный способ обхода блокировки, но не единственный. Ниже представляем вашему вниманию список альтернативных методов входа на сайт конторы.

Установка приложения «Фонбет» на iOS или Android. Это отдельная программа, которую не могут отследить провайдеры, блокирующие доступ к сайту БК. VPN-сервисы. С их помощью вы меняете IP своего компьютера или телефона – в результате, вы как бы оказываетесь в другой стране, откуда зайти на сайт «Фонбета» можно беспрепятственно. Tor. Уже много лет этот браузер помогает пользователям интернета обходить всевозможные блокировки и сохранять анонимность. Установка специальных плагинов для браузера (Google Chrome, Mozilla Firefox). Использование прокси-серверов и анонимайзеров.

При работе с бесплатными VPN, Tor, плагинами и прокси будьте готовы к потере скорости интернета. Можно либо приобрести платную версию, либо найти работающее зеркало «Фонбет», с которым таких проблем не будет.

Вывод

Международный букмекер «Фонбет» пару лет назад приостановил свою работу. На сегодня доступны только региональные версии для бетторов из Казахстана, России и Беларуси. При использовании сайта своей страны проблем с доступом не возникнет, однако в некоторых случаях без зеркала не обойтись. Если основной портал заблокировал, именно зеркальный сайт позволит получить доступ ко всему функционалу и личному счету в БК «Фонбет».

FAQ

Какая разница между зеркалом «Фонбет» и основным сайтом?

В «Фонбет» зеркало – это полная и точная копия официального ресурса. На зеркальные копии переносятся не только дизайн и функционал главного сайта, но также личные данные клиентов и балансы их счетов. Единственное отличие заключается в доменном имени.

Как вывести деньги с зеркала «Фонбет»?

Алгоритм вывод денег с зеркала ничем не отличается от аналогичной процедуры на основном сайте. Вы может использовать любое доступное платежное средство. Сроки обработки заявки, лимиты и комиссии остаются такими же.

Игра в «Фонбет» с зеркала – это нарушение закона?

Используя зеркальные сайты, бетторы не нарушают законы своей страны.

Нужно ли заново проходить регистрацию в «Фонбет» на зеркале?

Нет. С основного сайта «Фонбет» на зеркало переносятся все данные пользователей и балансы их счетов. Вы можете авторизоваться, используя имеющиеся логин и пароль.