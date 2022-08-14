Все действующие бонусные предложения в 1xBet

В 1xBet на постоянной основе игрокам предлагается много различных акций и предложений. Они есть как для новых игроков при регистрации аккаунта, так и действующих. Не каждый букмекер может похвастаться таким набором бонусов для клиентов и 1xBet в этом плане одна из самых развивающихся компаний. О всех действующих акциях и бонусах на сегодняшний день вы узнаете в данной статье, а также узнаете о том как получить их, и какие правила и условия есть по их использованию.

Обзор текущих акций и предложений от 1xBet

1xBet на рынке букмекеров славится своим большим количеством интересных акций для своих игроков, рассмотрим с вами основные из них. На текущий момент у букмекера 1xBet действуют следующие акции:

120% бонус за первый депозит.

При регистрации в 1xBet вы можете получить бонус на первый депозит 120% на сумму до 25000 рублей. Максимальный процент бонусных средств можно получить если депозит свыше 20 000 рублей.

Если вы получили 100% бонус, проставьте его сумму в пятикратном размере экспресс-ставками.

Если же 110% бонус и выше: ставить нужно его сумму в десятикратном размере. Нужно поставить на экспрессы по Линии или LIVE.

Приветственный пакет до €1500 + 150 FS.

Пройдите этап регистрации и внесите первое пополнение вашего счета не менее чем на €10 и вам будет начислен бонус на первый депозит. У вас должен быть активирован номер телефона в БК до момента отыгрыша бонуса, т.к. фриспины могут не зачислиться на счет. Перед тем как пополнить счет, вам необходимо дать согласие на получение бонуса в казино на странице пополнения.

День рождения с 1xBet.

1xBet всегда поздравляет с днем рождения своих игроков и не забывает раздавать подарки. А именно он дарит промокод на бесплатную ставку, информация о нем поступит на ваш зарегистрированный в БК номер телефона.

«Магазин промокодов» в 1xBet.

Выберите промокод на нужный вам вид спорта и на сумму не более размера имеющихся у вас бонусных средств. Для вас будет отображены доступные вам бонусы, которыми сможете в любое время воспользоваться.

Звездный джекпот.

Компания 1xBet ежедневно разыгрывает Джекпот. Делай ставки, отвечающие определенным условиям. Каждый день предоставляется новое задание. Внимательно читайте условия выполнения и не пропусти свой шанс. Таймер акции отображает количество времени до старта следующего задания. Каждый день в 00:00 (мск) проходит розыгрыш Джекпота, и появляется новое задание.

DPC 2022.

Эта акция действует до 14.08.2022. Билеты предоставляются за ставки от 300 рублей на события киберспортивного турнира Dota Pro Circuit 2022: Major 2, Major 3.

Чем крупнее сумма вашей ставки, тем большее количество билетов вы сможете получить. К примеру: 300 рублей = 1 билет, 3000 рублей = 60 билетов

Среди билетов рандомом выбираются победители, которые получат призы (игровые: ПК, монитор, кресло, наушники, мышь клавиатуру, коврик; арканы; паки из вещей и cкины Dota 2)

Sticpay winner.

Акция проводится по 15.12.2022 и будет действовать для тех пользователей, Которые пополнили счет в 1xBet через STICPAY. Билеты предоставляются при депозите от 604 рублей.

Первый розыгрыш состоится: 16.09.2022, а финальный: 16.12.2022.

Effect M.

Необходимо заключать пари на тип ставки “Экспресс” в Live и прематче суммой от 200 рублей и количеством от 45 событий, у которых коэффициент должен быть не ниже 1.17.

В этой акции можно выиграть: 1) Золотой перстень чемпиона; 2) Денежный приз до 30000 $.

Кибер Эра.

Осуществляется одиночное пари на точный счет на основное время киберспортивных матчей. На 1 матч засчитывается только 1 пари. Если эта ставка не сыграет, то вам будет зачислен бонус, равный сумме вашей ставки, но не более максимальной в 10 USD. Если же ставка сыграет, то бонус вам зачислен не будет.

Ставка без риска.

Заключите пари на точный счет в основное время игр, которые предлагаются в рамках этой акции. На 1 матч будет засчитана только одна первая ставка. Если ваша ставка не сыграла, то вам будет предоставлен фрибет, который будет равен сумме ставки.

Выигрыш 200%.

В 1хGames необходимо принимать участие в играх, делая там различные ставки суммой от 100 рублей. Рандомом ежедневно выбирается 10000 ставок, по которым будет получен двойной выигрыш. Выигрыш в рамках данной акции зачисляется на реальный счет вместе с выигрышем от пари.

TVBet джекпот.

Ваша ставка, сделанная в разделе TV игры – TVBET может сделать вас богаче и стать выигрышной.

Формирование призового фонда (Джекпота) происходит за счет отчисления 1% от всех совершенных ставок.

Все призы будут зачислены в денежной форме на счет игрока в течение 3 дней с момента завершения турнира. Призы отыграть не потребуется.

Ставки на гонки Формула-1.

Сделайте ставку на событие из Формулы-1 суммой более 500 рублей и коэффициентом выше 1,4. В случае неудачного проигранного пари, за каждые 500 рублей вы получите одну прокрутку в слот-игре Formula 1.

Битва экспрессов.

Заключайте пари на экспресс-ставки. Чем больше итоговый коэффициент и сумма ставки в экспрессе, тем у вас больше шансов выиграть.

За 1 место суперприз месяца на выбор: Apple MacBook Pro 13» 2020 или Asus ZenBook Pro Duo UX581GV. За 2 место: Apple WATCH Series 7 (1 победитель), 3 место: Apple AirPods Pro (1 победитель) и т.д.

Каждый день – ценные призы.

Проявите активность в играх из раздела Games и за 1 день вам нужно будет набрать больше всех баллов. Попадите в первую тройку турнирной таблицы этой акции и получите Samsung Galaxy Tab S7.

Участники, занявшие с 4-го по 15 места в таблице, получат прокрутки LUCKY WHEEL. Отыграть их потом не потребуется.

Счастливчик дня.

Вы можете выиграть 500 промобаллов в этой акции. Вам нужно будет зайти на страницу этой акции и получить билет.

Чтобы подтвердить свое участие, нужно сделать ставку на спорт суммой более 100 рублей и коэффициентом от 1.80.

После окончания розыгрыша проверьте свой номер в победителях акции. Если ваш номер есть в списке, то вы получите промобаллы в течение дня после завершения розыгрыша.

TV-BET экспресс.

Заключайте экспресс-ставки в разделе TV-игры – TVBET.

Чем больше коэффициент экспресса, количество событий и сумма ставки тем у вас больше шансов победить в этой акции.

Итоги акции размещаются на странице акции еженедельно по понедельникам в 00:00 по Московскому времени.

Hyper Bonus.

Нужно сделать ставку типа экспресс суммой от 150 рублей минимально из 4 и максимально 25 событий. Процент бонуса зависит от количества событий в экспрессе, чем их больше, тем больше процент, максимально он может дойти до 250.

Подробнее со всеми действующими акциями 1xBet можно ознакомиться в разделе “Акции и бонусы” на сайте букмекера (если вы из России используйте официальное зеркало сайта для входа). Там вы можете посмотреть как пользоваться акциями и узнать все требования. Они постоянно там обновляются, и вы сможете всегда найти интересное для вас предложение. Кроме того вы можете подписаться на рассылку информации с бонусами и новыми предложениями букмекера на странице акции.

Основные правила и условия по использованию бонусов в 1xBet

После прохождения регистрации, игроки могут участвовать в различных акциях, сделать ставку и использовать эти бонусы. В профиле обязательно заполнение следующих полей: Имя, Фамилия, номер телефона (активация его в БК обязательна), электронный почтовый адрес, страна текущего проживания.

Чтобы получать бонусы и воспользоваться акциями, игрок должен согласиться на участие в этих акциях. Это можно сделать в Личном кабинете игрока, а именно в настройках аккаунта (Настройки аккаунта, далее Участие в бонусных акциях). А чтобы уже активировать саму акцию нужно нажать на меню “Принять участие” на странице этой акции.

1xBet может в любой момент отменить какое-либо акционное предложение без указания дополнительных причин.

1xBet может смотреть транзакции игрока и его различные действия. В случае нечестной игры каппером, 1xBet если так посчитает, то может запретить этому игроку определенные операции и лишить его бонуса.

Если букмекер потребует игрока пройти дополнительную верификацию, то тот обязан предоставить требуемые документы для идентификации. Если он откажется и не сможет предоставить, то его денежные средства аннулируются.

Если 1xBet обнаружит, что игрок стал жертвой мошенников или с его аккаунта производятся экономические преступления, то он может закрыть аккаунт пользователя и сделать заморозку средств на счету.

Акции от 1xBet могут быть использованы только для одного IP-адреса, одного ПК, аккаунта. Использовать несколько разных профилей одним и тем же игроком запрещено.

Заключение

1xBet хорошо зарекомендовал себя на мировом рынке и своим клиентам компания предлагает акции на любой вкус. Даже в случае проигрыша вашей ставки благодаря различным акциям вы сможете остаться при своих деньгах. При этом не забывайте об основных правилах игры в БК и соблюдайте их, чтобы ваш выигрыш не подвергся аннулированию.