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Фанаты «Торпедо» объявили о бойкоте всех матчей РПЛ и других турниров из-за Fan ID

Объединение болельщиков «Торпедо» «Запад-5 Ultras» объявило о бойкоте всех турниров, на который будет действовать система Fan ID.

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной.

Мы бойкотируем все матчи РПЛ, независимо от того, внедрена ли система Fan ID на стадионе проведения матча или нет.

Придерживаясь этого принципа, мы будем бойкотировать любые другие турниры, на которых введут Fan ID. Люди, оформившие Fan ID, автоматически становятся персонами нон-грата в движухе.

Респект всем честным! «Торпедо» – это мы!» – говорится в заявлении фанатов «Торпедо».

  • «Торпедо» не играл в высшем дивизионе с 2015 года.
  • Московский клуб при лицензировании заявил «Лужники» своим основным стадионом.
  • Резервный вариант – «Арена Химки».

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Источник: «Запад-5 Ultras»

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Сегодня, 14:42
Комментарии1
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    Рейтинг: +610

    Forvard47 8 минут назад

    ну вы та куда... вашему клубу наоборот поддержка нужна... а так если команда вылетит то это будет ВИНА больше на болельщиках

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