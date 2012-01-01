Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
Тест: помните ли вы громкие предательства-трансферы?
2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

Хачатурянц покинет РПЛ, Кассьерра и Родригао перейдут в «Зенит», «Бенфика» интересуется Клаудиньо и другие новости дня

Роналду недоволен пассивностью «МЮ» на рынке. Он хочет видеть вокруг себя топ-игроков (Фабрицио Романо).

Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че».

Ибрагимович назвал единственную вещь, в которой Роналду превосходит Месси.

«Зенит» близок к договоренности о переходе Родригао из «Сочи».

Определился фаворит в гонке за лучшего бомбардира РПЛ Агаларова.

Медведев: «Зенит» очень близок к покупке Кассьерры».

Лещук: «В отпуске мы были в одном отеле с Умяровым, но я не жал ему руку».

Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет 77 матчей («РБ Спорт»).

Ларссон: «Хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию».

«Зенит» согласовал обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» (Globo).

Лучший игрок сезона РПЛ Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Бенфику».

Хачатурянц завтра покинет пост президента РПЛ («РБ Спорт»).

Новости по теме
Источник: Бомбардир.ру

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 01:06
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11