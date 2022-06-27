Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Хачатурянц покинет РПЛ, Кассьерра и Родригао перейдут в «Зенит», «Бенфика» интересуется Клаудиньо и другие новости дня

Хачатурянц покинет РПЛ, Кассьерра и Родригао перейдут в «Зенит», «Бенфика» интересуется Клаудиньо и другие новости дня

27 июня 2022, 01:06

Роналду недоволен пассивностью «МЮ» на рынке. Он хочет видеть вокруг себя топ-игроков (Фабрицио Романо).

Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че».

Ибрагимович назвал единственную вещь, в которой Роналду превосходит Месси.

«Зенит» близок к договоренности о переходе Родригао из «Сочи».

Определился фаворит в гонке за лучшего бомбардира РПЛ Агаларова.

Медведев: «Зенит» очень близок к покупке Кассьерры».

Лещук: «В отпуске мы были в одном отеле с Умяровым, но я не жал ему руку».

Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет 77 матчей («РБ Спорт»).

Ларссон: «Хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию».

«Зенит» согласовал обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» (Globo).

Лучший игрок сезона РПЛ Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Бенфику».

Хачатурянц завтра покинет пост президента РПЛ («РБ Спорт»).

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Карседо прокомментировал волевую победу «Спартака» над «Родиной»
Вчера, 23:46
Семак назвал причину безголевой серии форварда, купленного за 15 миллионов
Вчера, 23:34
Шварц попросил «Динамо» подписать футболиста, не игравшего год из-за разрыва крестов
Вчера, 23:29
1
В Аргентине все матчи остановят на 10-й минуте в честь Месси, объявившего об уходе из сборной
Вчера, 23:17
4
Кубок России. «Балтика» по пенальти проиграла «Крыльям Советов»
Вчера, 22:55
3
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
Вчера, 22:44
40
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
Вчера, 21:40
13
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
Все новости
Все новости
«Краснодар» едва не перехватил таланта у ЦСКА – мама футболиста настояла на переезде в Москву
Вчера, 23:58
Кубок Германии. Дубль Кейна помог «Баварии» разгромить «Оснабрюк» – 4:1
Вчера, 23:39
Кубок России. «Спартак» добыл волевую победу над «Родиной» (3:1) благодаря дублю Солари
Вчера, 22:44
40
Аззи сделал заявление о переходе в ЦСКА
Вчера, 22:39
1
Евсеев объяснил кубковое поражение «Динамо Мх» от «Зенита»
Вчера, 22:33
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
Вчера, 22:22
«Краснодар» близок к покупке экс-партнера Роналду
Вчера, 22:10
1
Семак прокомментировал кубковую победу «Зенита» над махачкалинским «Динамо»
Вчера, 22:01
1
Трансфер ЦСКА оказался на грани срыва
Вчера, 21:52
5
ВидеоБекхэм удивил жену большим кабачком
Вчера, 21:40
13
Канчельскис сказал, кто угробил академию «Спартака»
Вчера, 21:30
5
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
Вчера, 21:21
ЦСКА объявил имя второго летнего новичка
Вчера, 21:07
3
Тренер «Оренбурга» Ахметзянов: «Если бы я был футболистом, Ходжа просто так бы не ушел»
Вчера, 20:55
2
Радимов сказал, какого игрока не хватило «Спартаку» для победы над «Оренбургом»
Вчера, 20:39
1
Кубок России. «Зенит» разгромил махачкалинское «Динамо» (3:0) благодаря дублю Соболева
Вчера, 20:27
21
«Спартак» лишился Барко на неопределенный срок
Вчера, 20:20
10
Семак ответил на вопрос о сроках восстановления Вендела и Педро
Вчера, 20:06
Соболев повторил бомбардирский рекорд Кубка России
Вчера, 19:57
3
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
Вчера, 19:40
Тренер «Рубина» Артига прокомментировал кубковую победу над «Оренбургом»
Вчера, 19:30
У Соболева больше голевых действий в этом сезоне, чем сыгранных матчей
Вчера, 19:19
7
Бородюк ответил на критику Канчельскиса в адрес академии «Локомотива»
Вчера, 19:07
1
Вердикт Радимова по скандальному пенальти «Зенита»
Вчера, 18:58
30
«Краснодар» может заплатить 15 миллионов за экс-игрока ЦСКА и «Динамо»
Вчера, 18:51
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+