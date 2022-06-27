Хачатурянц покинет РПЛ, Кассьерра и Родригао перейдут в «Зенит», «Бенфика» интересуется Клаудиньо и другие новости дня

Роналду недоволен пассивностью «МЮ» на рынке. Он хочет видеть вокруг себя топ-игроков (Фабрицио Романо).

Лещук – об Умярове: «Хвастаться подлым поступком – это очень низко. Такой человек, че».

Ибрагимович назвал единственную вещь, в которой Роналду превосходит Месси.

«Зенит» близок к договоренности о переходе Родригао из «Сочи».

Определился фаворит в гонке за лучшего бомбардира РПЛ Агаларова.

Медведев: «Зенит» очень близок к покупке Кассьерры».

Лещук: «В отпуске мы были в одном отеле с Умяровым, но я не жал ему руку».

Кубок РПЛ стартует 26 июля. Всего будет 77 матчей («РБ Спорт»).

Ларссон: «Хорошо, что мне не придется возвращаться в Россию».

«Зенит» согласовал обмен Алберто на двух игроков «Коринтианса» (Globo).

Лучший игрок сезона РПЛ Клаудиньо может перейти из «Зенита» в «Бенфику».

Хачатурянц завтра покинет пост президента РПЛ («РБ Спорт»).