Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
Тест: знаете ли вы сборную Чили в лицо?
2 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

Фанат «Актобе» получит пожизненный абонемент на матчи клуба после фото, как он смотрел игру через стадионную щель

Болельщик «Актобе» смотрел матч 15-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны» через щель в стадионе. На ситуацию обратил внимание аким (глава) области.

«Дорогие актобинцы, помогите найти болельщика!

Парень следил за первым таймом сквозь щелку, через которую видно лишь треть поля. Потом я уговорил работников стадиона пустить его на трибуны на второй тайм.

Аким области увидел это фото. Со мной связались представители клуба, попросили найти парнишку. Аким хочет предоставить ему вечный абонемент на посещение домашних матчей «Актобе». Давайте найдeм болельщика. Прошу помочь», – написал журналист Айдын Кожахмет.

  • «Актобе» победил «Астану» со счетом 4:1.
  • Актобинцы поднялись на 3-е место.
  • «Астана» лидирует в чемпионате.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Фанат «Актобе» не смог купить билет на матч с «Астаной» и смотрел футбол через стадионную щель 2
Игрок сборной Казахстана Абикен получил три года дисквалификации (Владимир Жарков) 1
Фанаты «Атырау» и «Актобе» устроили массовую драку перед игрой чемпионата Казахстана
Источник: телеграм-канал Айдына Кожахмета

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 22:37
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11