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Овечкин забил победный гол за «Динамо», Крыховяк вернулся в «Краснодар», Роналду может перейти в «Челси» и другие новости дня

26 июня 2022, 02:27
1

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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житель СПб
1656228971
К сожалению о самом футболе не пишут вообще. А все таки матчи были. Если про матч Спартака неизвестно практически ничего, то Зенит-Сочи мы посмотрели. Любопытные серии пенальти - и хорошо себя проявил Михаил! Правильно, что не стали его менять. Неплохо играл Бакаев - и судя по всему, ему не сказали, что матч в основное время должен закончиться 1:1. Вот только зря симуляцией пытался заниматься - в Зените это не очень любят. Ну, я думаю, ему объяснят. Ну а сама игра обоих клубов была довольно бестолковой... Товарищеский характер чувствовался.
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