Овечкин забил победный гол за «Динамо», Крыховяк вернулся в «Краснодар», Роналду может перейти в «Челси» и другие новости дня

Экс-игрок сборной Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности.
«Спартак» продал «Крыльям Советов» Глушенкова.
Официально: «Спарта» арендовала у «Локомотива» Кухту.
«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры («Чемпионат»).
Названы игроки «Коринтианса», которых «Зенит» может взять в обмен на Алберто.
РПЛ нашла более 3 миллиардов рублей на Кубок лиги («РБ Спорт»).
Гризманн покрасил волосы на затылке в радужные цвета.
Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети. Его обменяют на двух игроков «Коринтианса».
Овечкин открыл счет в матче «Динамо» – «Амкал».
Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче.
Бакаев забил первый гол за «Зенит». Он воспитанник «Спартака».
Роналду может перейти в «Челси». Боли встретился с Мендешем.
Крыховяк вернулся в «Краснодар».
Семак: «Алберто хочет уйти в аренду. Ситуация непростая».