Овечкин забил победный гол за «Динамо», Крыховяк вернулся в «Краснодар», Роналду может перейти в «Челси» и другие новости дня

Экс-игрок сборной Бразилии Ришарлисон признался в бисексуальности.

«Спартак» продал «Крыльям Советов» Глушенкова.

Официально: «Спарта» арендовала у «Локомотива» Кухту.

«Зенит» и «Сочи» договорились о трансфере Кассьерры («Чемпионат»).

Названы игроки «Коринтианса», которых «Зенит» может взять в обмен на Алберто.

РПЛ нашла более 3 миллиардов рублей на Кубок лиги («РБ Спорт»).

Гризманн покрасил волосы на затылке в радужные цвета.

Алберто удалил упоминание о «Зените» из профиля соцсети. Его обменяют на двух игроков «Коринтианса».

Овечкин открыл счет в матче «Динамо» – «Амкал».

Чалов забил за «Базель» в товарищеском матче.

Бакаев забил первый гол за «Зенит». Он воспитанник «Спартака».

Роналду может перейти в «Челси». Боли встретился с Мендешем.

Крыховяк вернулся в «Краснодар».

Семак: «Алберто хочет уйти в аренду. Ситуация непростая».