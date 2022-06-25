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  • Овечкин сыграет за «Динамо», Погребняк завершил карьеру, Кухта не вернется в «Локо» и другие новости дня

Овечкин сыграет за «Динамо», Погребняк завершил карьеру, Кухта не вернется в «Локо» и другие новости дня

25 июня 2022, 01:31
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ФИФА и УЕФА могут открыть специальные счета для трансферов российских клубов.

Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч – с «Амкалом». Он уже выбрал игровой номер.

Абаскаль запретил футболистам «Спартака» использовать два ругательных слова.

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«Даже в «Манчестер Юнайтед» не пойду»: Погребняк объявил о завершении карьеры.

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах в российском футболе.

«Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти.

Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против.

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Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (1)
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alex1951
1656138808
Овечкин ,отныне футболист?! Ну тады дело пойдет,накидает ,как в НХЛ! Берегитесь.....Новые технологии......Ультрамодно...
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