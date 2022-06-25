Овечкин сыграет за «Динамо», Погребняк завершил карьеру, Кухта не вернется в «Локо» и другие новости дня

ФИФА и УЕФА могут открыть специальные счета для трансферов российских клубов.

Овечкин подписал контракт с «Динамо» на один матч – с «Амкалом». Он уже выбрал игровой номер.

Абаскаль запретил футболистам «Спартака» использовать два ругательных слова.

Кухта не вернется в «Локомотив» по семейным обстоятельствам.

«Челси» лидирует в борьбе за Неймара (Daily Star).

«Даже в «Манчестер Юнайтед» не пойду»: Погребняк объявил о завершении карьеры.

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах в российском футболе.

«Я с ним больше здороваться не буду». Игроки «Динамо» разозлились на Умярова, мешавшего Фомину бить пенальти.

Зобнин хочет вернуться в «Динамо». Клуб категорически против.

Семья запретила Алберто возвращаться в Россию. Он хотел продолжать играть за «Зенит».