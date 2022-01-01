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ФИФА и УЕФА могут открыть специальные счета для трансферов российских клубов

ФИФА и УЕФА рассматривают варианты, как помочь клубам из России работать на трансферном рынке.

Изучается возможность создания специальных счетов, куда приходили бы деньги в обход западных санкций.

Если идею реализуют, то на счета ФИФА и УЕФА будут поступать деньги за продажу и аренду футболистов, которые уходят из российских клубов в зарубежные.

При этом клубы из России смогут воспользоваться средствами после нормализации геополитической ситуации. Также возможен вариант, при котором клубы смогут получить деньги сразу.

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Источник: «Матч ТВ»

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Комментарии4
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    Рейтинг: +2617

    Радио1000шумеров 17 минут назад

    Акуенный план, надежный как швейцарские часы. Вы, ребята, игроков продавайте, но деньги нам перечисляйте. Мы вам их потом вернем. Когда - нибудь... Если получится...

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    Рейтинг: +7181

    Томик 22 минуты назад

    Какие идиоты будут ими пользоваться? Это то же самое, что и нефть с газом продавать, а деньги не получать. Уже предлагали. Придумайте что-нибудь похитрее, твари, мы Марка Твена читали - как заборы красить знаем.

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    Рейтинг: +7181

    Томик 27 минут назад

    Нахрен идите, говнюки. Нам ваши счета не нужны. А с такой политикой скоро никому не нужны будут и фифа и уефа.

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    Рейтинг: +25008

    vladimir-7 1 час назад

    Рассматривайте любые варианты, но чтобы деньги доходили до адресата с
    гарантией ФИФА и УЕФА.

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