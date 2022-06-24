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  • ФИФА и УЕФА могут открыть специальные счета для трансферов российских клубов

ФИФА и УЕФА могут открыть специальные счета для трансферов российских клубов

24 июня 2022, 18:44
8

ФИФА и УЕФА рассматривают варианты, как помочь клубам из России работать на трансферном рынке.

Изучается возможность создания специальных счетов, куда приходили бы деньги в обход западных санкций.

Если идею реализуют, то на счета ФИФА и УЕФА будут поступать деньги за продажу и аренду футболистов, которые уходят из российских клубов в зарубежные.

При этом клубы из России смогут воспользоваться средствами после нормализации геополитической ситуации. Также возможен вариант, при котором клубы смогут получить деньги сразу.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (8)
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vladimir-7
1656086282
Рассматривайте любые варианты, но чтобы деньги доходили до адресата с гарантией ФИФА и УЕФА.
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Томик
1656088628
Нахрен идите, говнюки. Нам ваши счета не нужны. А с такой политикой скоро никому не нужны будут и фифа и уефа.
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Томик
1656088925
Какие идиоты будут ими пользоваться? Это то же самое, что и нефть с газом продавать, а деньги не получать. Уже предлагали. Придумайте что-нибудь похитрее, твари, мы Марка Твена читали - как заборы красить знаем.
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За Московский ЦСКА
1656098396
Они по моему нас за дебилов держат. Хотя не понимают ,что дебилы- они сами.
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житель СПб
1656099510
Тут все ругаются... Понимаю. Но это предложение - уже шаг вперед по сравнению с тем, что было. Я лично такое направление движения одобряю. И - лучше получать деньги на определенный счет, чем просто их терять. А пока - должны работать юристы...
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JTherry
1656101986
только "спецсчета" должны быть в российских банках с возможностью конвертации в рубли, доверие к доллару и евро подорвано окончательно и бесповоротно, как, собственно и к банкам Европы, а также к ФИФе и УЕФе...
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