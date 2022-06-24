ФИФА и УЕФА могут открыть специальные счета для трансферов российских клубов

ФИФА и УЕФА рассматривают варианты, как помочь клубам из России работать на трансферном рынке.

Изучается возможность создания специальных счетов, куда приходили бы деньги в обход западных санкций.

Если идею реализуют, то на счета ФИФА и УЕФА будут поступать деньги за продажу и аренду футболистов, которые уходят из российских клубов в зарубежные.

При этом клубы из России смогут воспользоваться средствами после нормализации геополитической ситуации. Также возможен вариант, при котором клубы смогут получить деньги сразу.

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