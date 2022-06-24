РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах в российском футболе

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига официально отреагировали на решение ФИФА по легионерам.

Иностранцам разрешили приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.

Президент РФС Александр Дюков назвал это решение «незаконным».

«21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, позволяющее иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз, российская Премьер-лига и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, однако позиция организации явно этому противоречит.

Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины. Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось.

Решение полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований. Открыто заявлено, что футболисты и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства.

Кроме того, полностью проигнорированы вопросы экономических последствий для российских футбольных клубов. Как обеспечить долгосрочное планирование и финансовую стабильность в ситуации, когда любой даже самый ценный игрок может покинуть команду без какой-либо компенсации?

Контракт впредь не может в полной мере являться защитой как для клуба, так и для спортсмена. Подобный прецедент – плохой знак для всей футбольной отрасли.

С надеждой на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта, мы хотим обратиться ко всем членам международного футбольного сообщества.

Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации.

Футбол должен не разъединять, а объединять людей в каждом уголке земного шара. Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России.

Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», – говорится в совместном заявлении.

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