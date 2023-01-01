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РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах в российском футболе

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига официально отреагировали на решение ФИФА по легионерам.

  • Иностранцам разрешили приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Президент РФС Александр Дюков назвал это решение «незаконным».

«21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, позволяющее иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз, российская Премьер-лига и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, однако позиция организации явно этому противоречит.

Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины. Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось.

Решение полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований. Открыто заявлено, что футболисты и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства.

Кроме того, полностью проигнорированы вопросы экономических последствий для российских футбольных клубов. Как обеспечить долгосрочное планирование и финансовую стабильность в ситуации, когда любой даже самый ценный игрок может покинуть команду без какой-либо компенсации?

Контракт впредь не может в полной мере являться защитой как для клуба, так и для спортсмена. Подобный прецедент – плохой знак для всей футбольной отрасли.

С надеждой на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта, мы хотим обратиться ко всем членам международного футбольного сообщества.

Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации.

Футбол должен не разъединять, а объединять людей в каждом уголке земного шара. Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России.

Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», – говорится в совместном заявлении.

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Источник: сайт РПЛ

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Комментарии19
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    Рейтинг: +666

    Конопляных дел мастер 18 минут назад

    Фифа идёт на поводу политиков Еврорейха. А те в свою очередь ручные собакены страны террориста номер 1- ВША..Гыгыгы

    1
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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 > Конопляных дел мастер 22 секунды назад

    Нееее Ну так не пойдет..Ты ж о серъезных вещах говоришь...Тут и Еврорейх, и страна террорист номер 1- ВША.....А значит надо быть суръезным, уверенным в себе мачо. Ну вот как Соловьев в своем шоу....А тут твое .Гыгыгы---Ты что для гопников выступаешь ? Срочно меняй свой имидж, концепцию и экзистенциальное восприятие мира.

    0
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    Рейтинг: +3811

    ААМ 44 минуты назад

    ФИФА погрязла во взятках и коррупции финансовой и полической

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    Рейтинг: +811

    O-kolesov 1 час назад

    Что толку им в уши дуть. Надо конкретно перед зданием фИфы поставить С-400 и делать заявление.

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    Рейтинг: +8322

    R_a_i_n > O-kolesov 42 минуты назад

    С 400 так то не наступательное оружие. Зданию фуфы как-то пофигу.

    0
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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 > R_a_i_n 12 минут назад

    Не мешай O-kolesovу рулить в мировой политике...Он недавно пострадал от удара сковородой. Так его жена выразила свое неудовольствие тем, что он всю свою зарплату пропил...Надо понять человека---пусть хоть в комментах всему миру поугрожает.

    0
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    Рейтинг: +16127

    ilichkadr > R_a_i_n 3 минуты назад

    Ну, так он же ставит для защиты здания фИфы.
    В данном случае нужна самая малость, обезьяна с гранатой на заседании конгресса фифа.

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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 1 час назад

    Уже писал ...Но повторю ----ФИФА учитывая что Украина и Россия находятся в состоянии в.ойны решил --"В целях предоставления игрокам и тренерам возможности работать и получать заработную плату" --- принять решение по легионерам и по Украинской Премьер Лиге и по РПЛ. Да, да и в Украине легионеры могут спокойно контракт разорвать. И как бы это смотрелось, если бы ФИФА только для Украины так сделал, не затронув РПЛ ? И тут не важно что боевые действия идут только на территории одной страны. Все справедливо решила ФИФА, обе стороы затронув. Особенно учитывая кто начал эту в.ойну.

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    Рейтинг: +16127

    ilichkadr > Феникс 28 32 минуты назад

    Тебе бы книжки писать, а не ФИФА поддерживать.
    Не свисти, Свисток, что только в Украине легионеры могут спокойно контракт разорвать. Они могут его разорвать везде, даже в Гваделупе.
    Россию, в отличие от Украины, лишили стыковых матчей, а это беспредел, причём в одностороннем порядке.

    P.S. Сейчас ФИФА как никогда на сквозь прогнившая и коррумпированная организация. Давно пора её разогнать, избавиться от коррумпированных людей и обеспечить чистое и прозрачное управление ФИФА.

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    Рейтинг: +329

    Феникс 28 > ilichkadr 20 минут назад

    Они могут его разорвать везде, даже в Гваделупе.=========В Гваделупе ФИФА не разрешила.Вообще нигде не разрешила. Только в Украине и России.

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    Рейтинг: +16127

    ilichkadr > Феникс 28 7 минут назад

    Игроку по х.. разрешение/запрещение ФИФА, поскольку он прежде всего работник со своими правами и обязанностями, а не раб!

    Я к тому, что "Хочу — котлеты ем. Хочу — кисель пью. Хочу — в окно смотрю. Хочу на этом… на трамк… на транзисторе играю." Ферштейн?

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    Рейтинг: +3425

    Axe111 1 час назад

    ))))))))))

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    Рейтинг: +501

    vsolon > Axe111 24 минуты назад

    )))))))

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    Рейтинг: +14100

    Fusballer 1 час назад

    Правильно! Надо показать им кузькину мать!

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    Рейтинг: +32147

    oyabun 1 час назад

    Можно сколько угодно делать подобные заявления с нашей стороны. Но надо четко при этом понимать, что никто не будет даже пытаться нас понять и встать на нашу сторону. Потому что спорт в нынешней ситуации к сожаление стал таким же оружием в лице политиков Запада как и санкции, например. Поэтому выход здесь надо искать в другой плоскости, юридически искать другие способы взаимодействия с легионерами. Я не спец в этой области, но думаю какие то способы договариваться обязательно должны быть.

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    Рейтинг: +1340

    Loko_Roma 1 час назад

    Надо всех ушедших легов просто кинуть на бабки и все, а то получаются им можно а нам нет

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    Рейтинг: +16127

    ilichkadr > Loko_Roma 1 час назад

    Надо пересмотреть форма контракта. Сделать его по типу гражданско-правового договора и беготня тут же закончится. Платить надо за выполненную работу, а не за просиживание на лавке. Отыграл сезон, получи свои бабосы. Не хочешь дальше играть? До свидос, с вещами на выход.

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    Рейтинг: +1041

    Hoahin > ilichkadr 1 час назад

    С контрактом ладно, можно много чего придумать. Другой вопрос как быть с деньгами потраченными на трансфер, а там сотни миллионы рублей.

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    Рейтинг: +16127

    ilichkadr > Hoahin 55 минут назад

    Ну, в данном случае ФИФА будет в стороне, поскольку всего лишь "РАЗРЕШИЛА" приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами.
    С деньгами потраченными на трансфер придётся разбираться непосредственно клубу с теми клубами, у которых купили игрока, с агентскими конторами и т.д. Суды, суды и ещё раз суды. Других вариантов нет.

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