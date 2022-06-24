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  • РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах в российском футболе

РФС и РПЛ сделали совместное заявление по решению ФИФА о легионерах в российском футболе

24 июня 2022, 13:13
23

Российский футбольный союз и российская Премьер-лига официально отреагировали на решение ФИФА по легионерам.

  • Иностранцам разрешили приостанавливать контракты с клубами РПЛ до лета 2023 года.
  • Президент РФС Александр Дюков назвал это решение «незаконным».

«21 июня Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение, позволяющее иностранным игрокам и тренерам приостанавливать трудовые договоры с российскими клубами на срок до 30 июня 2023 года.

Российский футбольный союз, российская Премьер-лига и профессиональные клубы России осуждают это решение и категорически с ним не согласны. ФИФА не раз декларировала, что спорт должен оставаться вне политики, однако позиция организации явно этому противоречит.

Считаем, что решение о приостановке контрактов противоречит уставу ФИФА, носит дискриминационный характер и принято против одного из членов футбольной семьи в отсутствие его вины. Никаких предварительных консультаций и обсуждений со стороны представителей ФИФА с нами не велось.

Решение полностью разрушает принципы контрактной стабильности и целостности соревнований. Открыто заявлено, что футболисты и тренеры теперь вправе не уважать контрактные обязательства.

Кроме того, полностью проигнорированы вопросы экономических последствий для российских футбольных клубов. Как обеспечить долгосрочное планирование и финансовую стабильность в ситуации, когда любой даже самый ценный игрок может покинуть команду без какой-либо компенсации?

Контракт впредь не может в полной мере являться защитой как для клуба, так и для спортсмена. Подобный прецедент – плохой знак для всей футбольной отрасли.

С надеждой на сохранение принципов, заложенных в фундаменте мирового спорта, мы хотим обратиться ко всем членам международного футбольного сообщества.

Мы просим не злоупотреблять предоставленными ФИФА правами, так как их решение противоречит основополагающим принципам футбольной семьи. В будущем подобная ситуация может коснуться любой федерации.

Футбол должен не разъединять, а объединять людей в каждом уголке земного шара. Принятое решение нанесет непоправимый ущерб футбольной индустрии в России.

Мы оставляем за собой право на обращение в судебные инстанции для защиты своих интересов», – говорится в совместном заявлении.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига
Комментарии (23)
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Loko_Roma
1656066796
Надо всех ушедших легов просто кинуть на бабки и все, а то получаются им можно а нам нет
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oyabun
1656066798
Можно сколько угодно делать подобные заявления с нашей стороны. Но надо четко при этом понимать, что никто не будет даже пытаться нас понять и встать на нашу сторону. Потому что спорт в нынешней ситуации к сожаление стал таким же оружием в лице политиков Запада как и санкции, например. Поэтому выход здесь надо искать в другой плоскости, юридически искать другие способы взаимодействия с легионерами. Я не спец в этой области, но думаю какие то способы договариваться обязательно должны быть.
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Fusballer
1656067560
Правильно! Надо показать им кузькину мать!
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Axe111
1656068327
))))))))))
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O-kolesov
1656069314
Что толку им в уши дуть. Надо конкретно перед зданием фИфы поставить С-400 и делать заявление.
Ответить
ААМ
1656070281
ФИФА погрязла во взятках и коррупции финансовой и полической
Ответить
Филиппович
1656073839
ещё жванецкий предлагал в жкх ездить на танке...
Ответить
порт
1656077509
Наши как обычно,бла, бла, бла. ФИФА послушали, улыбнулись, подняли бокалы, и пошли спать.
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Garrincha58
1656081982
все эти заявление хоть в ООН отправляйте толку ноль
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