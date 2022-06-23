Мане перешел в «Баварию», Грановская ушла из «Челси», «Спартак» отказался от бойкота Суперкубка и другие новости дня

Фанаты «Динамо» отказались ходить на матчи из-за Fan ID

Президент «ПСЖ» предложил «Реалу» не играть в Лиге чемпионов

Кофрие заявил, что не уйдет из «Спартака»

«Челси» объявил об уходе Грановской. Она работала в клубе с 2013 года

Йоканович ознакомился с инфраструктурой «Динамо»

«Боруссия» договорилась о трансфере Аллера. Это рекордная покупка в истории клуба

«Спартак» официально отказался от бойкота Суперкубка: «Из уважения к фанатам»

Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию»

«ПСЖ» договорился с Гальтье. Он будет получать меньше Почеттино

«Спартак» представил календарь РПЛ в виде «Ералаша», задев «Зенит». Петербуржцы ответили