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Мане перешел в «Баварию», Грановская ушла из «Челси», «Спартак» отказался от бойкота Суперкубка и другие новости дня

23 июня 2022, 01:00

Фанаты «Динамо» отказались ходить на матчи из-за Fan ID

Президент «ПСЖ» предложил «Реалу» не играть в Лиге чемпионов

Кофрие заявил, что не уйдет из «Спартака»

«Челси» объявил об уходе Грановской. Она работала в клубе с 2013 года

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Мане перешел из «Ливерпуля» в «Баварию»

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Источник: «Бомбардир»
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