В РПЛ может вернуться исполнение гимна России перед каждым матчем

В Госдуме предложили начинать все спортивные мероприятия с поднятия флага и исполнения гимна России. Соответствующая инициатива оформлена в законопроект.

Авторами законопроекта стали Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Антон Шипулин, Рима Баталова, Рустам Калимуллин, Пайкин, Евгений Ревенко, Роман Терюшков и Владислав Третьяк.

Если инициатива станет законом, то, вероятно, все матчи РПЛ вновь будут начинаться с исполнения гимна России.

Новый сезон стартует 15 июля.

Терюшков, автор законопроекта, – один из руководителей «Химок».

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