Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: с какой командой не работал тренер?
Тест: с какой командой не работал тренер?
2 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

В РПЛ может вернуться исполнение гимна России перед каждым матчем

В Госдуме предложили начинать все спортивные мероприятия с поднятия флага и исполнения гимна России. Соответствующая инициатива оформлена в законопроект.

Авторами законопроекта стали Борис Иванюженков, Дмитрий Пирог, Сергей Бурлаков, Амир Хамитов, Антон Шипулин, Рима Баталова, Рустам Калимуллин, Пайкин, Евгений Ревенко, Роман Терюшков и Владислав Третьяк.

  • Если инициатива станет законом, то, вероятно, все матчи РПЛ вновь будут начинаться с исполнения гимна России.
  • Новый сезон стартует 15 июля.
  • Терюшков, автор законопроекта, – один из руководителей «Химок».

Подписывайтесь на телеграм-канал «Бомбардира» – там все самое важное и интересное

Новости по теме
Представители Крыховяка предложили игрока «Галатасараю»
Агент Юри Алберто прокомментировал новость о возможном уходе из «Зенита» 1
Агент Кокорина рассказал, когда форвард вернется в «Фиорентину»
Источник: ТАСС

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 17:18
Комментарии1
...
  • ...
    Рейтинг: +307

    Феникс 28 1 час назад

    Еще надо выстроить команды буквой зю.

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11