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«Тебасу следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявления главы Примеры Хавьер Тебаса.

  • Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.
  • В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.

«Кто такой Тебас? Я не знаю этого человека. Наш стиль – не вмешиваться в дела других клубов, других лиг или федераций. Но я не собираю мириться с тем, что другие пытаются дать мне уроки.

Мне все равно, что он говорит. У нас свой проект, который мы собираемся реализовать. Тебасу следует сосредоточиться на своей лиге, которая умирает», – сказал Аль-Хелаифи.

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Источник: Marca

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Комментарии3
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    Рейтинг: +13

    odessakmv 17 минут назад

    Арабо-африканское государство Франция - давно уже не Еуропа

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    Рейтинг: +1094

    mama1991 29 минут назад

    глупый чучмек... по моему париш умирает, а его еще и грабят на смертном одре))))

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    Рейтинг: +1288

    Artemka444 29 минут назад

    А Франция то давно умерла, как лига!!!!

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