«Тебасу следует сосредоточиться на своей умирающей лиге. Президент «ПСЖ» – главе Примеры

Арабо-африканское государство Франция - давно уже не Еуропа
Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отреагировал на заявления главы Примеры Хавьер Тебаса.
- Тебас ранее сказал, что подаст в суд на «ПСЖ», так как клуб нарушает финансовые правила УЕФА.
- В мае он заявил, что новый контракт парижан с Килианом Мбаппе – оскорбление футбола.
«Кто такой Тебас? Я не знаю этого человека. Наш стиль – не вмешиваться в дела других клубов, других лиг или федераций. Но я не собираю мириться с тем, что другие пытаются дать мне уроки.
Мне все равно, что он говорит. У нас свой проект, который мы собираемся реализовать. Тебасу следует сосредоточиться на своей лиге, которая умирает», – сказал Аль-Хелаифи.
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