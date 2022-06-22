ФИФА разрешила легионерам из РПЛ приостанавливать контракты на год, Бакаев дебютировал за «Зенит» и другие новости дня

ФИФА разрешила легионерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

Барриос хочет приостановить контракт с «Зенитом» до лета 2023 года («Чемпионат»).

«Не договорились». Трансфер Дзюбы в «Фенербахче» сорвался.

Бакаев дебютировал за «Зенит». Он забил в победной серии пенальти с «Пари НН».

Официально: система Fan ID будет работать на пяти стадионах с начала нового сезона РПЛ.

РПЛ опубликовала календарь на сезон-2022/23. В 1-м туре «Зенит» сыграет с «Химками», «Спартак» – с «Ахматом».

Мане был замечен в футболке «Баварии». Он объяснил, почему перешел в немецкий клуб из «Ливерпуля».

Гендиректор «Зенита»: «До финала Кубка России «Спартак» был готов играть за Суперкубок в Петербурге».

«Его не будет в команде». Федотов подтвердил уход Языджи из ЦСКА.

«Ювентусу» предложили Роналду и Неймара.