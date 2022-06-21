В РПЛ объяснили, почему сразу 7 клубов начнут сезон с 2 гостевых матчей подряд

Пресс-служба РПЛ рассказала об особенностях при формировании календаря РПЛ.
– В четырeх городах, где играют команды РПЛ, закрыты аэропорты: Воронеж, Краснодар, Оренбург и Ростов-на-Дону. Как это повлияло на календарь?
– Из-за недоступности аэропортов календарь необходимо было составлять таким образом, чтобы минимизировать количество так называемых «сложных выездов» подряд – например, в Оренбург и Ростов-на-Дону.
Поэтому тот же «Оренбург» в первых турах играет дома с командами из ближайших регионов – «Крыльями Советов» и «Уралом».
– Какие ограничения также усложнили работу над календарем?
– Сразу семь клубов начнут сезон с двух гостевых матчей подряд. Во-первых, пять стадионов требуется подготовить к введению карты болельщика. Во-вторых, «Спартак» сыграет дома только в третьем туре из-за реновации газона на «Открытие Банк Арене».
Также два гостевых матча подряд проведeт «Факел» – в Воронеже идут работы по подготовке стадиона к сезону.
– Так, а что у «Торпедо»? Клуб же заявил основным стадионом «Лужники».
«Арена Химки» заявлена «Торпедо» в качестве резервного стадиона. «Лужники» будут недоступны до 10 сентября в связи с проведением ряда концертов и последующей подготовкой газона к футбольным матчам. Поэтому «Торпедо» сыграет первые домашние матчи в Химках.
- Чемпионат стартует 15 июля 2022 года, а завершится 3 июня 2023 года.
- Полностью календарь можно посмотреть здесь.
- Действующий чемпион России – «Зенит».
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