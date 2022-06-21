Расширения РПЛ не будет, Рыбуса исключили из сборной Польши и другие новости дня

Зидан готов работать только в четырех клубах

«Сочи» объявил о назначении Гаранина

«Интер» подтвердил подписание Онаны и Мхитаряна

Бердыев возглавил «Трактор» из Ирана

Рыбуса не будут вызывать в сборную Польши из-за того, что он играет в России

Большинство клубов РПЛ выступили против расширения лиги с сезона-2023/24

ЦСКА не сможет получить деньги за Чалова от «Базеля»

«Зенит» подпишет контракт с Кассьеррой по схеме «3+1». Нового вратаря клуб не ищет

«Пари НН» хочет купить Агаларова. Предложений из Европы у «Уфы» нет

Туран решил закончить карьеру в 35 лет

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