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Стало известно, сколько «Спартак» готов тратить на новые контракты с игроками

«Спартак» готов тратить от 2 до 3 миллионов евро на полное обслуживание вновь заключаемых контрактов с футболистами, сообщает «СЭ».

В эту сумму включены зарплата, бонусы за достижения, комиссия агентам, подписные бонусы и так далее. В исключительных случаях речь может идти о расходах в размере 4-5 миллионов евро, но это предельные траты.

Ранее сообщалось, что полузащитник Зелимхан Бакаев требовал у «Спартака» новый контракт по схеме «3+1» со следующими условиями:

  • Зарплата – 2 миллиона евро в год (6-8 млн в зависимости от длительности договора);
  • Подписной бонус – 1 миллион евро;
  • Комиссия агенту – 1 миллион евро.

Обслуживание такого соглашения обошлось бы «Спартаку» в 8 или 10 миллионов евро. Клуб посчитал чрезмерными озвученные условия.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии10
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    Рейтинг: +31972

    VVM1964 29 минут назад

    Что то я совсем запутался - 2-3 млн в год или это стоимость полного контракта, а они обычно заключаются на несколько лет ? Если в год, то какого хрена вы Бакаева считаете за весь период ? 8 - 10 за 4 года - так и получается 2,5 млн в год, при этом это сколько он " хотел ", а как правило ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ сумма обычно уменьшается, но это если вести переговоры ... Если же 2-3 млн - это за весь период действия контрактов, то тогда 90% команды придется распродать ...

    0
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    Рейтинг: +373

    Спартач80 1 час назад

    Пусть этого шлюбиного сына,кормит Газпрём.

    1
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    Рейтинг: +10735

    Алексей З 1 час назад

    Это просто пи..ец !!!
    Вся страна желает знать сколько тратят на контракты игроков 14 клубов , содержащиеся на государственные деньги ????
    Но нам усиленно преподносят цифры из частного клуба. На благосостояние народа это не влияет , а вот "народное достояние" , госкорпорации и бюджеты регионов , содержатся на наши налоги.

    4
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    Рейтинг: +2794

    acor94 > Алексей З 1 час назад

    Откроем новый спор, по поводу того, что лукойловская нефть частная, а газ газпромовский общий))

    2
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    Рейтинг: +2794

    acor94 > Алексей З 1 час назад

    Но я, скажу честно, был бы рад, если бы ещё парочку госкомпний купили бы себе по клубу и делали бы из них псж.

    0
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    Рейтинг: +1586

    Leon_ARS > acor94 1 час назад

    А здесь всё просто: 50,5 % Газпрома принадлежит государству; у Лукойла - 15%. Контрольный пакет 50%+1 акция. В Лукойле, у государства даже нет блокирующего пакета, коих должно быть 25%.

    3
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    Рейтинг: +10735

    Алексей З > acor94 56 минут назад

    Уважаемый, не хочу вступать с тобой в спор
    в экономической плоскости, наверно мы оба не очень компетентны. Я просто хотел обратить внимание , что Бомбардир , как и многие спортивные сайты в стране, проводит политику дискредитации Спартака ( Лукойла ). Рука газпром-медиа просто на лицо.Тупо идёт ЗАКАЗ.
    Никто не афиширует и не пытается даже сказать траты Газпрома , РЖД, ВЭБ , ВТБ на непрофильные проекты -футбольные клубы. ТИ ШИ НА.
    Траты региональных бюджетов так же за семью печатями, но зато есть данные Спартака.
    Вот я о чём.

    1
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    Рейтинг: +10735

    Алексей З > acor94 54 минуты назад

    Они не делают ПСЖ , это лазейка спи ( скоммуниздить) хорошую сумму. Только и всего.
    Всё гораздо проще.

    0
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    Рейтинг: +1131

    Дубина 1 час назад

    «Спартак» готов тратить от 2 до 3 миллионов евро на полное обслуживание вновь заключаемых контрактов с футболистами,

    А наш великий блекло голубой зенит тратит от 10 до 15 миллионов!!

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    Рейтинг: +2794

    acor94 > Дубина 1 час назад

    Это ж не твои личные, а общие, чего ты распереживался?)

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