Стало известно, сколько «Спартак» готов тратить на новые контракты с игроками

Что то я совсем запутался - 2-3 млн в год или это стоимость полного контракта, а они обычно заключаются на несколько лет ? Если в год, то какого хрена вы Бакаева считаете за весь период ? 8 - 10 за 4 года - так и получается 2,5 млн в год, при этом это сколько он " хотел ", а как правило ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ сумма обычно уменьшается, но это если вести переговоры ... Если же 2-3 млн - это за весь период действия контрактов, то тогда 90% команды придется распродать ...
«Спартак» готов тратить от 2 до 3 миллионов евро на полное обслуживание вновь заключаемых контрактов с футболистами, сообщает «СЭ».
В эту сумму включены зарплата, бонусы за достижения, комиссия агентам, подписные бонусы и так далее. В исключительных случаях речь может идти о расходах в размере 4-5 миллионов евро, но это предельные траты.
Ранее сообщалось, что полузащитник Зелимхан Бакаев требовал у «Спартака» новый контракт по схеме «3+1» со следующими условиями:
- Зарплата – 2 миллиона евро в год (6-8 млн в зависимости от длительности договора);
- Подписной бонус – 1 миллион евро;
- Комиссия агенту – 1 миллион евро.
Обслуживание такого соглашения обошлось бы «Спартаку» в 8 или 10 миллионов евро. Клуб посчитал чрезмерными озвученные условия.
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