Стало известно, сколько «Спартак» готов тратить на новые контракты с игроками

«Спартак» готов тратить от 2 до 3 миллионов евро на полное обслуживание вновь заключаемых контрактов с футболистами, сообщает «СЭ».
В эту сумму включены зарплата, бонусы за достижения, комиссия агентам, подписные бонусы и так далее. В исключительных случаях речь может идти о расходах в размере 4-5 миллионов евро, но это предельные траты.
Ранее сообщалось, что полузащитник Зелимхан Бакаев требовал у «Спартака» новый контракт по схеме «3+1» со следующими условиями:
- Зарплата – 2 миллиона евро в год (6-8 млн в зависимости от длительности договора);
- Подписной бонус – 1 миллион евро;
- Комиссия агенту – 1 миллион евро.
Обслуживание такого соглашения обошлось бы «Спартаку» в 8 или 10 миллионов евро. Клуб посчитал чрезмерными озвученные условия.
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Источник: «Спорт-Экспресс»