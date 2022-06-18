«Не понимаю, что это привнесет». Генсек РФС – о расширении РПЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал инициативу «Урала» расширить российскую Премьер-лигу до 18 команд с сезона-2023/2024.

– Письмо от «Урала» я не видел. Свою позицию я уже озвучил. Если делать расширение, то заранее. Но нужно иметь математические и экономические расклады.

Есть действующие контракты. Нужно понимать, как отреагируют партнеры. Наверное, коллеги все это изучат и представят позицию. В установленном порядке все будет рассмотрено на Исполкоме РФС.

– Это может быть рассмотрено уже 23 июня?

– Если будут представлены документы, то может.

– Какая ваша личная позиция по расширению?

– Я против. Я не понимаю, что это привнесет. Не уверен, что действующие партнеры будут рады, если будет изменен формат.