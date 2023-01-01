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«Не понимаю, что это привнесет». Генсек РФС – о расширении РПЛ

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев прокомментировал инициативу «Урала» расширить российскую Премьер-лигу до 18 команд с сезона-2023/2024.

– Письмо от «Урала» я не видел. Свою позицию я уже озвучил. Если делать расширение, то заранее. Но нужно иметь математические и экономические расклады.

Есть действующие контракты. Нужно понимать, как отреагируют партнеры. Наверное, коллеги все это изучат и представят позицию. В установленном порядке все будет рассмотрено на Исполкоме РФС.

– Это может быть рассмотрено уже 23 июня?

– Если будут представлены документы, то может.

– Какая ваша личная позиция по расширению?

– Я против. Я не понимаю, что это привнесет. Не уверен, что действующие партнеры будут рады, если будет изменен формат.

  • Расширение РПЛ обсудят на ближайшем собрании лиги.
  • Это произойдет в понедельник, 20 июня.
  • В случае одобрения большинством клубов инициатива будет вынесена на рассмотрение исполкома РФС.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии3
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    Рейтинг: +4319

    PAREVG. 28 минут назад

    Лучше играть в 4 круга, 10 - 12 команд, так будет гораздо интереснее.

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    Рейтинг: +16942

    Garrincha58 42 минуты назад

    мы не футбольная страна нам и так хватает 16 команд да и у некоторых денег нет то инфраструктура хромает даже на Сочи во многих матчах зрителей нет, а они вторые в РПЛ и что говорить о тех кто будет 17 или 18

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    Рейтинг: +4319

    PAREVG. > Garrincha58 30 минут назад

    Вот именно, нет стадионов, нет нормальных полей. нет денег, ничего нет.
    И каждый год, по несколько команд прекращают существование, так можно начать чемпионат с 18 командами, а закончить с 15 или 14...

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