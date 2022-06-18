Бывший нутрициолог «Спартака» рассказал, можно ли футболистам пить пиво после матчей

Рикарду Пинту, работавший нутрициологом в тренерском штабе «Спартака», высказался об употреблении футболистами пива.

– Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?

– К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало.

На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.