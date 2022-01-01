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Бывший нутрициолог «Спартака» рассказал, можно ли футболистам пить пиво после матчей

Рикарду Пинту, работавший нутрициологом в тренерском штабе «Спартака», высказался об употреблении футболистами пива.

– Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?

– К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало.

На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.

  • Пинту был нутрициологом «Спартака» с января по июнь 2022 года.
  • Команда финишировала на 10-м месте в РПЛ, зато выиграла Кубок России.

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Источник: «Спорт-Экспресс»

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Комментарии1
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    Рейтинг: +1086

    mama1991 32 минуты назад

    нутрициолог))) для чего его держат? чтобы он определял когда можно пить пиво?)

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