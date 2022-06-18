Бывший нутрициолог «Спартака» рассказал, можно ли футболистам пить пиво после матчей

Рикарду Пинту, работавший нутрициологом в тренерском штабе «Спартака», высказался об употреблении футболистами пива.
– Некоторые футболисты выпивают бокал пива или вина после матчей. В «Спартаке» это запрещено?
– К счастью, я не задумывался об этом, потому что у нас в команде таких ситуаций не возникало.
На мой взгляд, алкоголь категорически нельзя употреблять после матчей, потому что это мешает восстановлению организма.
- Пинту был нутрициологом «Спартака» с января по июнь 2022 года.
- Команда финишировала на 10-м месте в РПЛ, зато выиграла Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»