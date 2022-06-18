Йоканович возглавил «Динамо», Гайич перешел в ЦСКА, Ещенко покинул «Спартак» и другие новости дня

«Зенит» интересуется тремя вратарями после ухода Крицюка. От Беленова отказались.

Воспитанник «Спартака» Давыдов находится на просмотре в «Химках».

Матыцин высказался о будущем клубов из Крыма, ДНР и ЛНР в российском футболе.

«Уфа» предлагала «Зениту» купить Агаларова. Чемпион отказался платить 10 миллионов.

Роналду в случае ухода из «МЮ» может перейти в «Рому» или «Спортинг».

«С этим игроком надо что-то делать, я устал от него». Экс-тренер «Уфы» Стукалов – об Урунове.

«Спартак» объявил об уходе Ещенко и еще шести тренеров из штаба Ваноли.

«Зенит» работает над трансферами трех игроков, выступавших за «Сочи» в прошлом сезоне.

ЦСКА объявил о переходе сербского защитника Гайича.

Серб Йоканович возглавил «Динамо».

В «Баварии» подтвердили трансфер Мане.