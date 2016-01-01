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Абаскаль рассказал, в какой футбол будет играть «Спартак»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал интервью клубной пресс-службе.

«На мой взгляд, мой возраст никакой роли не играет. Главное, какими будут результаты нашей работы. Нужно доносить до футболистов наши идеи, создавать правильную атмосферу, правильно их мотивировать, чтобы они отдавали максимум на поле.

Схема игры будет гибкая. Это будет интенсивный футбол, это будет агрессивный футбол. Мы будем навязывать свою игру сопернику», – заверил испанец.

  • Абаскаль перешел в «Спартак» из «Базеля».
  • Он сменил Паоло Ваноли, который ушел из клуба по семейным обстоятельствам.
  • Контракт с новым тренером рассчитан на 2 года.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»

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